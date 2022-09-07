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Demet Akalın'ın yaptırdığı okula bakın kimin ismi verildi

Beşiktaş Spor Kulübü’nün kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları projesine destek veren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Giresun Alucra'da okul yaptırdı. Okula Akalın’ın trafik kazasında hayatını kaybeden babasının ismi verildi. 

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 13:42
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Demet Akalın Giresun’da okul yaptırdı

Demet Akalın'ın yaptırdığı okula bakın kimin ismi verildi
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Giresun Alucra’daki köy okulu Demet Akalın’ın yardımlarıyla yapıldı. Köy halkı da Akalın’ın bu jestini karşılıksız bırakmadı. İki sınıflık okuma yazma okuluna ünlü şarkıcının trafik kazasında hayatını kaybeden babası Ali Akalın’ın adını verdi.

'İNŞALLAH DAHA BÜYÜKLERİNİ YAPTIRMAK NASİP OLSUN'

Demet Akalın, Giresun’un Alucra’da yaptırdığı köy okulunun fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Akalın okulun kütüphanesi için takipçilerinden kitap bağışı istedi: 

“Ders yılı başlarken inşallah daha büyüklerini yaptırmak nasip olsun. Muhtarımız istemese de küçük kütüphanesinin kitapları eksik. Ben defter kalemleri yolluyorum, yardım etmek isteyen olursa diye yazdım.”
 

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