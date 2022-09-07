Demet Akalın'ın yaptırdığı okula bakın kimin ismi verildi

Giresun Alucra’daki köy okulu Demet Akalın’ın yardımlarıyla yapıldı. Köy halkı da Akalın’ın bu jestini karşılıksız bırakmadı. İki sınıflık okuma yazma okuluna ünlü şarkıcının trafik kazasında hayatını kaybeden babası Ali Akalın’ın adını verdi.

'İNŞALLAH DAHA BÜYÜKLERİNİ YAPTIRMAK NASİP OLSUN'

Demet Akalın, Giresun’un Alucra’da yaptırdığı köy okulunun fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Akalın okulun kütüphanesi için takipçilerinden kitap bağışı istedi:

“Ders yılı başlarken inşallah daha büyüklerini yaptırmak nasip olsun. Muhtarımız istemese de küçük kütüphanesinin kitapları eksik. Ben defter kalemleri yolluyorum, yardım etmek isteyen olursa diye yazdım.”

