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Kaza yapan İbrahim Tatlıses akşam nereye gideceğini açıkladı

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da geçirdiği trafik kazası geçirmiş, araçta sıkışmıştı. Sevenlerine açıklama yapan İbrahim Tatlıses "Herkesten Allah razı olsun. Akşam Günay'da görüşmek üzere" dedi. Tatlıses'in ayağında iki kırık olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:39
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 15:03
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Kazadan sonra İbrahim Tatlıses'ten ilk açıklama: Akşam nereye gideceğini açıkladı

Kaza yapan İbrahim Tatlıses akşam nereye gideceğini açıkladı
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İbrahim Tatlıses, Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkışmış, kazadan saatler sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığı ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses'in araçtan çıkarılma anlarını kızları Melek Zübeyde ve Dilan Çıtak  izledi. 

İbrahim Tatlıses sağlık durumu merak edilince hemen hastaneden paylaşım yaptı. Tatlıses "Herkesten Allah razı olsun. Akşam Günay'da görüşmek üzere" dedi.

TATLISES'İN AYAĞINDA 2 KIRIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sabah saatlerinde Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi.
Bodrum-Yalıkavak yolu üzerinde karşıdan gelen bir kamyonla kafa kafaya çarpışan aracında mahsur kalan İbrahim Tatlıses kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi.
Bu arda kazadan sonra Demet Akalın ve arkadaşı Okan Kurt'un İbrahim Tatlıses'i ziyaret için hastaneye geldikleri görüldü.

DEMET AKALIN HABERİ ALIR ALMAZ HASTANEYE KOŞTU

Tatlıses'in kaza yaptığını duyan Demet Akalın ve Okan Kurt ile birlikte hastaneye koştu.

(Kaynak: İHA, TV100)

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Uzay Fenercioğlu
25.08.2022 16:43
Bir de hastane masraflarını çıkartmak için, araya reklam almış. Kırk ayak, kırk kafayla akşam Günay'a gidecekmiş. Vay..uyanık, vay...  
 
Nazım Nazım
25.08.2022 15:58
Adam bodrumun yarısını almış. Yedi sülalesi gidip yerleşmiş. Sonra diyolar ki ayrı devlet kuracağız. Niye karşı çıkıyoruz anlamadım ki. Vatan kutsal, çakıl taşı vermeyiz. Ya Selanik Musul Kerkük  
 
vatandaş
25.08.2022 15:52
araba saglammış gariban arabası olsydı yandı idi  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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