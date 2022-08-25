Kaza yapan İbrahim Tatlıses akşam nereye gideceğini açıkladı

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkışmış, kazadan saatler sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığı ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses'in araçtan çıkarılma anlarını kızları Melek Zübeyde ve Dilan Çıtak izledi.

İbrahim Tatlıses sağlık durumu merak edilince hemen hastaneden paylaşım yaptı. Tatlıses "Herkesten Allah razı olsun. Akşam Günay'da görüşmek üzere" dedi.

TATLISES'İN AYAĞINDA 2 KIRIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sabah saatlerinde Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi.

Bodrum-Yalıkavak yolu üzerinde karşıdan gelen bir kamyonla kafa kafaya çarpışan aracında mahsur kalan İbrahim Tatlıses kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi.

Bu arda kazadan sonra Demet Akalın ve arkadaşı Okan Kurt'un İbrahim Tatlıses'i ziyaret için hastaneye geldikleri görüldü.

DEMET AKALIN HABERİ ALIR ALMAZ HASTANEYE KOŞTU

Tatlıses'in kaza yaptığını duyan Demet Akalın ve Okan Kurt ile birlikte hastaneye koştu.

(Kaynak: İHA, TV100)