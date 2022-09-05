Demet Akalın sahneye çıkarken yere kapaklandı. Pansumanı Okan Kurt yaptı 

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Uşak'ta konser verdi. Akalın, Uşak’ın kurtuluşunun 100. yılı için düzenlenen konserde talihsiz bir kaza geçirdi. Şarkı söylemek için sahneden inip, geri çıkmak istediği sırada ayağı takılarak yere düşen Demet Akalın, zor anlar yaşadı.

"UŞAK GAZİSİ OLDUM!"

Şarkıcı, güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırıldı. Hayat arkadaşı Okan Kurt'un pansuman yaptığı Akalın, parçalarının ardından yaptığı konuşmada "Uşak gazisi oldum!" diyerek, güldü.

