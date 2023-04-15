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Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisine sert tepki

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisini eleştirip göndermede bulundu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:11
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Demet Akalın Yalı Çapkını dizisine tepki gösterdi

Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisine sert tepki
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Star TV'de ekrana gelen başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin bazı sahnelerine tepki gösterdi.

Şarkıcı, dizide Ferit'le (Mert Ramazan Demir) evli olan Seyran'ın (Afra Saraçoğlu) Tarık ile (Baran Bölükbaşı) sahnesine tepki gösterdi.

Dizide, Tarık'ın Seyran'ı sıkıştırması, gündem olmuştu.

Akalın ise, "Saçmalamanın zirvesindesiniz Yalı Çapkını çüş ya... Ayyyy kapadım valla bu ne ya! Evli bir kadına sarkıntılık yuh yuh ki ne tüh size be! Vallahi sizde kalkın yayından tam olsun! Boykot" diyerek, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği beş haftalık cezaya da değindi.

Şarkıcı bir takipçisinin, "Diziye heyecan geldi dedık gerim gerim gerildik" yorumuna, "Valla onun adı heyecan değil!! Başka bir şey" karşılığını verdi.
 

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