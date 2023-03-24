24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Demet Akalın ayda 600 bin TL kazanacağı teklifi reddetti! Sebebini duyan inanamıyor

Demet Akalın ayda 600 bin TL kazanacağı teklifi reddetti! Sebebini duyan inanamıyor

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bir TV programı için teklif aldı. Teklif sonrası astrologların kapısını çalan Akalın, ayda 600 bin TL kazanacağı teklifi reddetti. 

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:13
Takip Et

Sebebini duyanlar şoke oldu! Demet Akalın ayda 600 bin TL kazanacağı teklifi reddetti

Demet Akalın ayda 600 bin TL kazanacağı teklifi reddetti! Sebebini duyan inanamıyor
+
Aa
-

Demet Akalın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek olmuştu. Evlerini depremzedeler için açan Akalın, "Depremzedeler en çok barınma sorunu yaşıyor. Eğer siz de evinizi onlara açmak istiyorsanız Evim Yuvan Olsun projesine katılın. Yaralarımızı birlikte saralım." demişti.

Ünlü şarkıcı, İstanbul-Pendik'te bulunan dört evi ile Beykoz'daki evini 1 yıllığına depremzedelere tahsis etmişti. Depremzedeler için açtığı evlerin eşyasız olduğunu belirten Demet Akalın, yardımseverlerden ev eşyaları için destek istemişti. Ünlü şarkıcının işte bu çağrısı karşılık bulmuştu.

Ünlü bir mobilya şirketinin sahibi Emine Konar, evlerin Akalın'ın depremzedeler için kapılarını açtığı evlerin eşyalarını dizdi.

Son olarak Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalından yemek programı teklifi aldı. Haftanın 3 günü stüdyoya girip, ayda 600 bin TL alacaktı. Ancak şarkıcı, astrologlara danışıp olumsuz yanıt alınca 50 bölümlük bu teklifi geri çevirdi. Sonra da sosyal medyadan "Astrologları dinleyip 50 bölümlük TV yemek programını reddettik. Program tutarsa vallahi vebali sizsiniz" dedi. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Hangi aday kaç imza topladı
2
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
3
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
4
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
5
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
6
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
7
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Orman Kanunu değişti. Bunun adı artık 'orman suçu' olacak
﻿Orman Kanunu değişti. Bunun adı artık 'orman suçu' olacak
﻿Orman Kanunu değişti. Bunun adı artık 'orman suçu' olacak
﻿362 gazete için uyum süresi 31 Mart'ta bitecek
﻿362 gazete için uyum süresi 31 Mart'ta bitecek
﻿362 gazete için uyum süresi 31 Mart'ta bitecek
﻿Tayyip için seferberlik başlattı
﻿Tayyip için seferberlik başlattı
﻿Tayyip için seferberlik başlattı
﻿İzmir'deki sahte fatura operasyonu: 3 kişi yakalandı
﻿İzmir'deki sahte fatura operasyonu: 3 kişi yakalandı
﻿İzmir'deki sahte fatura operasyonu: 3 kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.