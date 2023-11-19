Demet Evgar'ın bebeğinin odasında verdiği pozlar tepki aldı. Athena Gökhan'ın yorumu olay oldu

Geçtiğimiz yıl Levent Babataş ile nikâh masasına oturan Demet Evgar, ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına almıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kızıyla vakit geçiren Evgar sosyal medyada da oldukça aktif.

Son olarak kızı Mavi'ni odasından paylaşım yapan Evgar pozlarıyla dikkat çekti. Siyah mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle kızının odasında şekilden şekle giren ünlü oyuncu pozlarını "Kızımın sarayından" notunu düştü.

Evgar'ın reklam için verdiği pozlar takipçilerinin hoşuna gitmedi. Evgar'ın kombini eleştirilerin hedefi oldu.

Ancak Evgar'ın pozlarını seksi bulanlar da vardı. Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından oyuncuya "En seksi anne" yorumunda bulundu.