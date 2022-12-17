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Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak

DP'li Cemal Enginyurt, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının nerede ilan edileceğini Orhan Uğuroğlu'na açıkladı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 18:20
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DP'li Cemal Enginyurt Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının nerede ilan edileceğini Orhan Uğuroğlu'na açıkladı

Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na getirilen siyasi yasak ve hapis cezası kararları sonrası, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeniden alevlendi. Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, canlı yayında Millet İttifakı'nın adayının nerede ve nasıl ilan edileceğini Orhan Uğuroğlu'na açıkladı.

Yeniçağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun Adalet ve Demokrasi programına konuk olan Enginyurt, Uğuroğlu'nun sorularını yanıtladı.

Enginyurt, adaylık konusuna dair de açıklamalarda bulunurken, Saraçhane'de yapılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine de atıfta bulunarak, "Bugün provasını gördüm, büyük bir mutluluk duydum" dedi.

Cemal Enginyurt, "13. Cumhurbaşkanı" olarak bahsettiği adayın ise nasıl açıklanacağını söyle anlattı:

"İnşallah 13. cumhurbaşkanımız, 5 milyon kişinin katılımıyla, Tandoğan Meydanı'nda 6 genel başkanın huzurunda ilan edilecektir. Bugün provasını gördüm, büyük bir mutluluk duydum."

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