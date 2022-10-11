Demokrat Parti’den Gökçek hakkında suç duyurusu

Demokrat PartiGenel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yolsuzluk iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Enginyurt, şunları söyledi:

“MELİH GÖKÇEK, DEVRİ SABIK YARATACAK, SENDEN VE AİLENDEN HESAP SORACAĞIZ”

“Ankara’yı parsel parsel satan Melih Gökçek, çocuklarının FETÖ’nün okullarında okutan, karısının ismine FETÖ’ye okul yaptıran, hırsızlık, yolsuzluğun tavan yaptığı Melih Gökçek…Bu zamana kadar hesap vermedin, hesaptan kaçtın. Demokrat Parti olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla suç duyurusunda bulunuyoruz. Melih Gökçek, Ankapark başta olmak üzere; yolsuzlukların, hırsızlıkların, FETÖ’nün, Türkçe Olimpiyatları’nın ve parsel parsel sattığın Ankara’nın hesabını vereceksin. Bugün tarihe not düşüyoruz. Bugün vermezsen Melih Gökçek, yarın hesap vereceksin ve Demokrat Parti olarak sonuna kadar takipçisiyiz ve devri sabık yaratacak, senden ve ailenden hesap soracağız.”