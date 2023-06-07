Merkez Bankası eski Başkanı'ndan Mehmet Şimşek'e: Çok geç değil mi

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz sosyal medya hesabından Mehmet Şimşek'in paylaşımlarına tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamasında "Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

DURMUŞ YILMAZ’DAN TEPKİ

Şimşek'in açıklamalarına İİYİ Partili, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz’dan tepki geldi.

İYİ Partili Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Çok geç değil mi? Su köprüyü yıkalı çok oldu.” İfadelerini kullandı.

“ÇOK GEÇ DEĞİL Mİ?”

Yılmaz'ın paylaşımı şöyle;

"Sayın Mehmet Şimşek demiş ki; "Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." Çok geç değil mi? Su köprüyü yıkalı çok oldu. Yazılacak reçeteye baz olacak doğru veri ortada yokken ekip güçlendirmekten, program tasarlamaktan” söz ediyorsunuz. Başarılar."

YILMAZ’DAN İNGİLİZCE PAYLAŞIMA DA TEPKİ

Durmuş Yılmaz, ikinci bir paylaşımda daha bulunarak Mehmet Şimşek’in ilk olarak İngilizce paylaşım yapmasını da eleştirdi.

Yılmaz, "Sn Bakan, uygulanacak Programın başarısı için üreteceğiniz yurttaş rızası işin olmazsa olmazı. Dış alem de önemli ama onlara hitap etmeden önce yurttaşlarımızı muhatap almalıydınız" sözlerini kullandı.