Deniz Çoban derbideki tartışmalı pozisyona son noktayı koydu: Bu bir penaltı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Deniz Çoban, Beşiktaş-Galatatasaray maçında tartışılan Cenk-Köhn mücadelesini değerlendirdi.

Cenk'in Köhn tarafından düşürülmesine Beşiktaşlılar penaltı beklemiş, ancak hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirmişti.

Deniz Çoban, Beinsports'taki programda pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Bunun penaltı olmadığıyla ilgili herkes Cenk'in düşüşüne odaklanıyor ama eğitimlerde hücum eden oyuncunun penaltıyı almak için yaptığı abartılı davranışlara odaklanırsanız asıl ihlali kaçırırsınız denir.

- Buradaki asıl ihlali yapacak olan Galatasaraylı oyuncu. Onun hareketlerine bakmak lazım. Defansa bakacağız. Cenk, burada iki tur dönmüş. İsterse sekiz tur dönsün. Önemli olan Cenk'in hareketlerini kısıtlayacak bir eylem var mı?

- Daha öncesinde Galatasaraylı oyuncu topa hamle yapıp dokunuyor ama bu pozisyon özelinde topa temas ediyor olmasının bir önemi yok. Şöyle ki Cenk dönse o top Cenk'in koşu yoluna doğru gidiyor. Cenk'in ikinci bir hamle şansı var.

- İkinci hamlesini etkiliyorsunuz. O uzattığı ayağıyla topu uzaklaştırmış olsaydı, Galatasaraylı bir oyuncuya gitmiş olsaydı; 'Ya burada bir tartışmalı konu var. Zaten top çok açıldı. Cenk'in ikinci bir hamle şansı kalmadı' falan derdik ama bu temasın bu pozisyon özelinde bir anlamı yok.

- Cenk'i bir tutma eylemi var. Oranın bir tartışmalı olduğunu düşünüyorum. Yani yavaşlatarak izleyince tutup formayı uzatıyor gibi de gözüküyor ama bunu normal hızda oynatırsak o çekme eylemi yapılırken Cenk, zaten düşüyordu. 'Bir tutma ihlali; bir oyuncunun rakibinin vücuduna ya da ekipmanına temas, sadece rakibinin hareketini engellediği durumlarda ihlaldir' diyor. Yani burada zaten Cenk, o çekmeden dolayı düşmüyor. Daha önceki hamleden Cenk düşüyor.

- Benim için bu bir penaltı. Hakemin penaltı kararı vermesi gerekirdi ama bulunduğu açıdan da bu penaltıyı verme şansı çok yok gibi gözüküyor.