Icardi'den Beşiktaş'a flaş gönderme! Peş peşe paylaşımlar

Selahattin Ekrekli
Icardi'den Beşiktaş'a flaş gönderme! Peş peşe paylaşımlar
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'ı yendikleri maç sonrasında sosyal medya üzerinden flaş paylaşımlarda bulundu.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında derbiyi 1-0'la geçti.

Mücadele sonrası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyadan Beşiktaş'a göndermede bulunduğu paylaşımlar yaptı.

BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME!
Icardi, paylaşımda tahtta oturan aslan ve aslanın elinde kartal görseli olan bir fotoğraf kullandı.

Daha sonrasında ise baygın halde yatan bir kartal ve arka planda oturur şekilde duran bir aslanın görselini paylaştı.

İşte Icardi'nin yaptığı paylaşımlar;

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