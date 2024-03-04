Icardi'den Beşiktaş'a flaş gönderme! Peş peşe paylaşımlar

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında derbiyi 1-0'la geçti.

Mücadele sonrası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyadan Beşiktaş'a göndermede bulunduğu paylaşımlar yaptı.

BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME!

Icardi, paylaşımda tahtta oturan aslan ve aslanın elinde kartal görseli olan bir fotoğraf kullandı.

Daha sonrasında ise baygın halde yatan bir kartal ve arka planda oturur şekilde duran bir aslanın görselini paylaştı.

İşte Icardi'nin yaptığı paylaşımlar;