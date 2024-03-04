'Utanmayan bir federasyon var' dedi. Fatih Altaylı TFF'nin son yalanını ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
'Utanmayan bir federasyon var' dedi. Fatih Altaylı TFF'nin son yalanını ortaya çıkardı
Gazeteci Fatih Altaylı'dan TFF ile ilgili flaş ifadeler...

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde TFF ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Altaylı "Federasyon rezalet ama para iyi" başlıklı yazısında şunları yazdı:

Gelmiş geçmiş en aciz, en beceriksiz Futbol Federasyonu yönetimi “İptal ettik” diye açıklama yaptıktan bir gün sonra naklen yayın ihalesini BeIN Sports’a verdiği açıkladı.

İptal edilen ihale nasıl verilir anlamak mümkün değil.

Belli ki, kamuoyuna açıkça yalan söylenmiş.

Milyonlara yalan söylemekten çekinmeyen ve utanmayan bir Federasyon var.

BeIN Sports, ihale iptal edildikten sonra 4 milyar TL yani 115 milyon euroluk teklifini kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkla 168 milyon euroya ya da 183 milyon dolara çıkarıp ihaleyi almış.

Tabii hiçbir şey şeffaf olmadığı için, teklif TL mi yoksa Euro mu, yoksa geçmişte olduğu gibi saçma sayan bir sabit kur hesabı ile mi bilmiyorduk.

BeIN’e sordum, yanıt “Kur, güncel kur üzerinden olacak” yanıtı geldi. Yani ödemenin yapıldığı tarihteki kur ne ise, ödeme ona göre olacak eğer TL cinsinden yapılıyorsa bile.

BeIN’den bana gelen bilgide 168 milyon euro olduğu söyleniyor ama geçmişte karışık bir hesapla gerçek miktar asla dolar bazındaki anlaşmaya uygun olmuyordu.

Bu kez olacakmış.

Bir diğer mesele ise teminat mektubu.

BeIN geçen ihalede verdiği teminat mektubunu, federasyon yönetimini ketempereye getirip geri almış ve federasyonun elinde hiçbir garanti kalmadığı için BeIN’in oyuncağı olmuştu.

Bu kez teminat mektubu yeniden alındı mı, alınacak mı onu da bilmiyoruz.

Şimdilik onun yanıtını alamadım ama “Şartname ne ise o olacak” dediler.

Yani teminat mektubu da var.

Durum gerçekten bu ise ben BeIN’e teşekkür etmek isterim.

Beş para etmez bu lige 183 milyon dolar verdikleri için.

İlgili Haberler
Fatih Terim çıldırdı: Hakem falan değilsin
'Bu lig nasıl biter' dedi dönen dolapları tek tek sıraladı. Sülalecek suçlusunuz
Arina Fedorovtseva Zehra Güneş'ten Berke Özer intikamını böyle aldı
Olimpiyatın provası İstanbul'a geliyor
Olimpiyatın provası İstanbul'a geliyor
Adanalı Ronaldo Arabistan'da ortaya çıktı. Araplar gözlerine inanamadı
Can Uzun kararını verdi. Milli takım tercihini yaptı
Murat Kurum'a destek verip yanağını okşatan Dursun Özbek Ekrem İmamoğlu'na bakın ne dedi
Bayer Leverkusen Münih hegemonyasını sona erdirmek üzere. Şampiyonluğa koşuyor
Bayer Leverkusen Münih hegemonyasını sona erdirmek üzere. Şampiyonluğa koşuyor
Galatasaray tribünlerde savaş mı çıkarmak istiyor? Sedat Kaya 'ergen işi' diyerek açıkladı
Futbolun Afrodit'i yazdı. Maçı hakem aldı ama Santos'un nasıl çarşafladığını açıkladı.
Icardi'den Beşiktaş'a flaş gönderme! Peş peşe paylaşımlar
Dursun Özbek'i salıncağa kim bindirdi? Gürel Yurttaş yazdı
Erman Toroğlu'nun enteresan ceketinin fiyatı ortaya çıktı. Yok artık!
Erman Toroğlu'nun enteresan ceketinin fiyatı ortaya çıktı. Yok artık!
Deniz Çoban derbideki tartışmalı pozisyona son noktayı koydu: Bu bir penaltı
Deniz Çoban derbideki tartışmalı pozisyona son noktayı koydu: Bu bir penaltı
Cenk'in düşürülmesi penaltı mı? Erman Toroğlu başka söylüyor Ahmet Çakar başka. Hangisi doğru hocam?
Son Haberler
Fatih Terim çıldırdı: Hakem falan değilsin Spor
Fatih Terim çıldırdı: Hakem falan değilsin
Simit yedi yoğun bakıma kaldırıldı Gündem
Simit yedi yoğun bakıma kaldırıldı
Şanlıurfa'da 12 suç makinesi yakayı ele verdi Yerel Haberler
Şanlıurfa'da 12 suç makinesi yakayı ele verdi
'Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi' dedi gözaltına alındı Gündem
'Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi' dedi gözaltına alındı
'Bu lig nasıl biter' dedi dönen dolapları tek tek sıraladı. Sülalecek suçlusunuz Spor
'Bu lig nasıl biter' dedi dönen dolapları tek tek sıraladı. Sülalecek suçlusunuz
AKP'nin yaptırdığı anket ortaya çıktı! 2 belediye el değiştirebilir Gündem
AKP'nin yaptırdığı anket ortaya çıktı! 2 belediye el değiştirebilir
BofA S&P 500 hedefini yükseltti Ekonomi
BofA S&P 500 hedefini yükseltti