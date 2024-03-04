'Utanmayan bir federasyon var' dedi. Fatih Altaylı TFF'nin son yalanını ortaya çıkardı

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde TFF ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Altaylı "Federasyon rezalet ama para iyi" başlıklı yazısında şunları yazdı:

Gelmiş geçmiş en aciz, en beceriksiz Futbol Federasyonu yönetimi “İptal ettik” diye açıklama yaptıktan bir gün sonra naklen yayın ihalesini BeIN Sports’a verdiği açıkladı.

İptal edilen ihale nasıl verilir anlamak mümkün değil.

Belli ki, kamuoyuna açıkça yalan söylenmiş.

Milyonlara yalan söylemekten çekinmeyen ve utanmayan bir Federasyon var.

BeIN Sports, ihale iptal edildikten sonra 4 milyar TL yani 115 milyon euroluk teklifini kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkla 168 milyon euroya ya da 183 milyon dolara çıkarıp ihaleyi almış.

Tabii hiçbir şey şeffaf olmadığı için, teklif TL mi yoksa Euro mu, yoksa geçmişte olduğu gibi saçma sayan bir sabit kur hesabı ile mi bilmiyorduk.

BeIN’e sordum, yanıt “Kur, güncel kur üzerinden olacak” yanıtı geldi. Yani ödemenin yapıldığı tarihteki kur ne ise, ödeme ona göre olacak eğer TL cinsinden yapılıyorsa bile.

BeIN’den bana gelen bilgide 168 milyon euro olduğu söyleniyor ama geçmişte karışık bir hesapla gerçek miktar asla dolar bazındaki anlaşmaya uygun olmuyordu.

Bu kez olacakmış.

Bir diğer mesele ise teminat mektubu.

BeIN geçen ihalede verdiği teminat mektubunu, federasyon yönetimini ketempereye getirip geri almış ve federasyonun elinde hiçbir garanti kalmadığı için BeIN’in oyuncağı olmuştu.

Bu kez teminat mektubu yeniden alındı mı, alınacak mı onu da bilmiyoruz.

Şimdilik onun yanıtını alamadım ama “Şartname ne ise o olacak” dediler.

Yani teminat mektubu da var.

Durum gerçekten bu ise ben BeIN’e teşekkür etmek isterim.

Beş para etmez bu lige 183 milyon dolar verdikleri için.