Maçı hakem aldı ama Santos'un nasıl çarşafladığını açıkladı. Futbolun Afrodit'i Tuğba Hacıbayramoğlu yazdı

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Maçı hakem aldı ama Santos'un nasıl çarşafladığını açıkladı. Futbolun Afrodit'i Tuğba Hacıbayramoğlu yazdı
Futbolun Afrodit'i Tuğba Hacıbayramoğlu, Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybettiği derbiyi yazdı...

12 milyon euro'luk gol!

Başlığa bakıp da yenilginin tüm sorumluluğunu derbi maçta tek golü atan El Musrati’ye bağladığımı sanmayın. Ama maalesef oyuna değil de neticeye bakarsak, 12 milyonluk bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Libyalı oyuncu maçın sonucunu belirlemiş oldu!

Galatasaray’ı 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın genelinde de etkisizdi. El Musrati bu kadar parayı hak ediyor mu? Sorusunu sormadan edemiyorum.

Maça Beşiktaş 1-0 yenik başladı. Maçın 2. Dakikasında gol yiyorsun yani mağlup başlamışsın ve hala kazanmak için gereken futbolu oynamıyorsun.

Halbuki bu sezonun en güzel tribünleri vardı Tüpraş Stadyumu’nda. Maç öncesi Beşiktaş çarşısı tıklım tıklımdı. Taraftarlarda şampiyonluk maçına çıkıyormuş havası vardı. Derbi maçı kazanıp artık bu sezon kötü sonuca dur densin istiyorlardı. Saldıran, atak yapan, hücuma çıkan bir futbol görmek istiyorlardı. Hücuma çıkarken sürekli geri gelmek de nedir? Sönük, tutucu, keyifsiz bir futbol. Taraftar hücum yapmayan futbolu nasıl tezahüratla itekleyebilecek ki?

1-0 olsun benim olsun da diyemezsin. Çünkü zaten maça 1-0 yenik başlamışsın.

Beşiktaş taraftarı böyle futbol izlemek istemez. Galatasaray ile kendi evinde oynuyorsun, üstelik 1-0 geri başlamışsın; kendi kalene gol atmışsın. Sonrasında saldırmıyorsun.

Gelelim değişikliklere. Teknik direktör Santos, Beşiktaş’ta maçın en iyi adamı Rashica’yı niye oyundan aldı anlamadım. Üstelik onu çıkarıp Aboubakar’ı almak. Ve bu değişiklikleri de 80. dakikada yapıyorsun. Cenk Tosun çok etkisizdi niye ısrar etti anlamak mümkün değil. Ama maçın en iyisini çıkartıyorsun. Garip…

Sahanın en iyi adamını çıkartıp Aboubakar’ı oyuna sokmak nasıl bir düşünce onu da anlamak mümkün değil.

Beşiktaş taraftarı böyle bir futbol istemez. Hücuma çıkarken mehter takımı gibi niye bu kadar geriye top veriliyor.

Derbi maça sanki şampiyonluk maçına çıkıyormuş gibi hazırlanan taraftarlar için hüzünlü bir akşam oldu.

Maç sonrası “Maça zaten 1-0 geride başladınız. Bu sonucun üzerinde daha baskılı, daha ofansif oyun oynamak gerekmez miydi” diye sordum hocaya. Santos kesinlikle katılmıyorum biz çok saldırgan bir oyun oynadık dedi.

Ben başka bir maç mı izledim. Bilemedim. Beşiktaş’ın çok mu pozisyonu vardı? İstatistiklere bir bakın derim sayın hocam. Bu kadar vasat futbol, derbi maçlara hiç yakışmıyor. Santos’un artık bu oyun kurgusundan çıkması lazım. Beşiktaş taraftarı böyle futbol sevmez.

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