Kızılay İsveç’ten gelen çadırlara kendi amblemini yapıştırmış. Skandallar bitmiyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde çok sayıda bina yıkıldı, 45 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaş evsiz kaldı. Hem Türkiye’nin dört bir yanından hem de yurtdışından birçok yardım deprem bölgesine gönderildi. Ancak çadırla ilgili skandallar devam ediyor. Daha önce AFAD ve Kızılay’ın hem yetersiz sayıda çadır dağıttığı, çadır sattığı ve yurt dışından gelen çadırlara kendi logolarını bastıkları ortaya çıkmıştı.

KIZILAY AMBLEMİ YAPIŞTIRILMIŞ

Son günlerde Ahbap Derneği'ne para karşılığında çadır ve gıda satan kâr amacı gütmeyen kuruluş Kızılay tekrar gündeme düştü. Bu skandallara bir yenisi eklendi.

Hatay'a bağlı Hassa ilçesinde evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan çadır kente NATO aracılığıyla 90 adet İsveç yapımı çadır gönderildi. Gönderilen çadırlar 20 metrekarelik boyutta olurken 6 kişilik kapasitesiyle adeta bir ev kadar konforlu. Çünkü soğuk hava şartlarının hakim olduğu bölgede kliması olan bu çadırlar büyük bir kurtarıcı niteliğinde.

NATO tarafından gönderilen İsveç yapımı bu çadırlara Kızılay’ın kendi logosunu yapıştırdığı ortaya çıktı.

Olay, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

KIZILAY'LA İLGİLİ SKANDALLAR ZİNCİRİ

Son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi de Kızılay’ın Ahbap’a çadır satışıydı. Murat Ağırel’in ortaya çıkardığı skandalla ilgili paylaşım yapan Ahbap’ın resmi sosyal medya hesabı "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" şeklinde açıklama yapmıştı.

Konuyla ilgili bir kanalda canlı yayına katılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise "Büyütülecek bir hadise değil. Günün sonunda vatandaşımıza hizmete gitmiş" diyerek konuyu basitçe geçirdi.

Öte yandan Kızılay'ın Trakya deposunda günlerdir bekletilen çadırlar ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Arı, "Satmak için mi beklettiniz?" sorusunu sordu.

Hatay’da bir depremzede ise “Kızılay’ın hiçbir aracını biz burada görmedik. Çadırı, genelde Kızılay’ın sattığı kişilerden, yan kişilerden para ile aldık.” dedi.

AFAD’IN DA ALMANYA'NIN GÖNDERDİĞİ ÇADIRLARA KENDİ LOGOSUNU BASTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Alman Gazetesi Frankfurter Allgemenine, AFAD’ın gönderilen malzeme ve çadırlara kendi logosunu bastığını iddia etti. Rainer Hermann, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere verilen bazı AFAD çadırlarında AKP logosunun olduğunu öne sürdü.

Haberin devamında ise şöyle deniyor:

"Sivil savunma örgütü AFAD'ın başka kuruluşlardan gelen yardımları kendi hizmetiymiş gibi göstermeye çalışması da memnuniyetsizliği artırıyor. Adana'da havaalanına gelenlere mesela AFAD'dan gelen stickerlarla veriliyor diyorlar."

Rainer Hermann yazısında sosyal medya gönderilerinde gördüğünü belirterek, "Muhalet partileri tarafından yönetilen belediyelerden gelen yardımlar da dahil olmak üzere bölgeye yapılan yardımların, iktidardaki AKP logosuyla kapatıldığını ya da yerel yöneticiler tarafından yolculuklarına devam etmelerinin engellendiğini gösteriyor" ifadelerinde bulundu.