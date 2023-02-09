Depremin ardından söylenebilecek hiçbir şey bırakmayan fotoğraf

Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından deprem bölgesinde ceset kokularının duyulduğu ve kurulan tuvalet stantlarının yetersiz olduğunu bildirildi.

Hijyen koşullarındaki yetersizlik salgın hastalık riskini beraberinde getirirken, uzmanlar acil önlem alınması konusunda uyarılarda bulundu.

BATTANİYEYE SARILI CESETLER SPOR SALONUNDA TOPLANDI

Kahramanmaraş'ta cesetlerim muhafaza edilebileceği bir kalmadığı belirtildi. Kentten çekilen bir fotoğrafta cesetlerin Osman Sayın Spor Salonu'na ceset torbalarına konulmaksızın toplandığı görüldü.

The Guardian'ın muhabirleri de Pazarcık'ta arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sırasında artık ceset kokuları alabildiğini söylediğini aktardı.

Bölgedeki The Guardian muhabirleri Ruth Michaelson, Lorenzo Tondo ve Deniz Barış Narlı, Pazarcık'ta deprem ve artçıları sebebiyle birçok binanın tamamen yok olmuş halde olduğunu belirtti.

Çarşamba günü yayımlanan haber için açıklamalarda bulunan kurtarma gönüllüsü Zafer Yıldız, "Göçük altında bulduğumuz birçok kişi ölüydü" dedi.

Yıkılmış bir apartman binasından kardeşi ve yengesini kurtarmaya çalışan Mehmet Boskert, "Kendi evimin enkazından kendim çıkmayı başardıktan sonra onları bulmaya çalışmak için buraya geldim" diye konuştu.

Boskert, "Sadece umutlu olmaya çalışabilirim ama geç kalındı gibi gözüküyor. Acil durum ekipleri çok geç kaldı, bu ekipler daha bugün geldi. Umarım bir şey yapabilirler" diye devam etti.

The Guardian, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği Kahramanmaraş'ta 'İnsanların sokakta kalmasına izin vermeyeceğiz' derken, insanlar kendilerini onun hükümetinin püskürttüğü darbe girişiminden ismini alan parkta battaniyelere sarıyordu" yazdı.

Muhabirler, Erdoğan'ın ziyaretinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ancak çoğunlukla sadece uzuvlar bulabildiklerini ifade etti.

İsmini paylaşmak istemeyen bir kurtarma gönüllüsü, "İnsanların kimliğini belirlemeye çalıştık, ama cesetleri o kadar yok olmuştu ki başaramadık. Bir noktada sadece kol bulduk. Kimlik belirleme için aileye göstermek zorunda kaldık" dedi.

Britanya gazetesi, çevredeki bölgelere göre muhalefete daha çok oyun çıktığı Pazarcık'ta insanların arama kurtarma ekiplerinin geç kalması konusunda kızgın olduğunu ifade etti.