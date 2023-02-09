9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremin ardından söylenebilecek hiçbir şey bırakmayan fotoğraf

Depremin ardından söylenebilecek hiçbir şey bırakmayan fotoğraf

Deprem bölgesindeki yetersiz hijyen koşulları nedeniyle salgın hastalık riskine karşı uyarılar yapılıyor. Sokaklarda bulunan cesetlerin kokmaya başladığı belirtilirken, kurulan tuvalet stantlarının yetersiz olduğu söyleniyor. Kahramanmaraş'ta çekilen bir fotoğrafta cesetlerin spor salonunda toplandığı görüldü.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:57
Takip Et

Deprem bölgesinde yürek yakan fotoğraf

Depremin ardından söylenebilecek hiçbir şey bırakmayan fotoğraf
+
Aa
-

Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından deprem bölgesinde ceset kokularının duyulduğu ve  kurulan tuvalet stantlarının yetersiz olduğunu bildirildi.

Hijyen koşullarındaki yetersizlik salgın hastalık riskini beraberinde getirirken, uzmanlar acil önlem alınması konusunda uyarılarda bulundu. 

BATTANİYEYE SARILI CESETLER SPOR SALONUNDA TOPLANDI

Kahramanmaraş'ta cesetlerim muhafaza edilebileceği bir kalmadığı belirtildi. Kentten çekilen bir fotoğrafta cesetlerin Osman Sayın Spor Salonu'na ceset torbalarına konulmaksızın toplandığı görüldü.

The Guardian'ın muhabirleri de Pazarcık'ta arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sırasında artık ceset kokuları alabildiğini söylediğini aktardı. 

Bölgedeki The Guardian muhabirleri Ruth Michaelson, Lorenzo Tondo ve Deniz Barış Narlı, Pazarcık'ta deprem ve artçıları sebebiyle birçok binanın tamamen yok olmuş halde olduğunu belirtti. 

Çarşamba günü yayımlanan haber için açıklamalarda bulunan kurtarma gönüllüsü Zafer Yıldız, "Göçük altında bulduğumuz birçok kişi ölüydü" dedi. 

Yıkılmış bir apartman binasından kardeşi ve yengesini kurtarmaya çalışan Mehmet Boskert, "Kendi evimin enkazından kendim çıkmayı başardıktan sonra onları bulmaya çalışmak için buraya geldim" diye konuştu.

Boskert, "Sadece umutlu olmaya çalışabilirim ama geç kalındı gibi gözüküyor. Acil durum ekipleri çok geç kaldı, bu ekipler daha bugün geldi. Umarım bir şey yapabilirler" diye devam etti.

The Guardian, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği Kahramanmaraş'ta 'İnsanların sokakta kalmasına izin vermeyeceğiz' derken, insanlar kendilerini onun hükümetinin püskürttüğü darbe girişiminden ismini alan parkta battaniyelere sarıyordu" yazdı.

Muhabirler, Erdoğan'ın ziyaretinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ancak çoğunlukla sadece uzuvlar bulabildiklerini ifade etti.

İsmini paylaşmak istemeyen bir kurtarma gönüllüsü, "İnsanların kimliğini belirlemeye çalıştık, ama cesetleri o kadar yok olmuştu ki başaramadık. Bir noktada sadece kol bulduk. Kimlik belirleme için aileye göstermek zorunda kaldık" dedi. 

Britanya gazetesi, çevredeki bölgelere göre muhalefete daha çok oyun çıktığı Pazarcık'ta insanların arama kurtarma ekiplerinin geç kalması konusunda kızgın olduğunu ifade etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Teist
9.02.2023 16:49
İnsanlara bu büyük acıları yaşatan kim? İslam inancına göre Allah. Allah beterinden korusun, yardımcımız olsun deniyor. Hem yıkımı yapıyor hem de yardım isteniyor. Çık ulan karşıma.  
 
Öfkeli Filozof
9.02.2023 16:33
@1950, aynı düşüncedeyim. Ağzınıza sağlık.  
 
Aeg49
9.02.2023 16:29
AKP yönetimde kaldığı ve bilim adamlarını dinlemediği taktirde,hepimizin sonu budur yazık çok yazık.Halk olarak onların gözünde sadece seçimde birer oyuz.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
2
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
3
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
4
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
5
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
6
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
7
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te kabul edildi
﻿Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te kabul edildi
﻿Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te kabul edildi
﻿Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu
﻿Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu
﻿Eski Gaziemir Belediye Başkanı’nın 2 oğlu otomobilde ölü bulundu
﻿Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
﻿Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti
﻿Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti
﻿Türkiye Voleybol Federasyonu acı haberi verdi. Murat Çiloğulları hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.