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155 kişilik Tayvan'lı ekip Adıyaman'da

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Tayvanlı 21 kişilik arama kurtarma ekibi daha Türkiye'ye geldi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 16:29
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Tayvan'dan 155 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da görev yapıyor

155 kişilik Tayvan'lı ekip Adıyaman'da
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Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle Tayvan'dan Türkiye'ye gelen 21 kişilik ekip, Adıyaman'da çalışmalara başladı.

Depremin ikinci günü 44, üçüncü günü 90, son olarak da 21 kişilik grup arama kurtarma çalışmaları yapmak üzere Adıyaman'da görev aldı.

Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.

Tayvanlı ekibin arama kurtarma çalışmaları sonlandırılana kadar Türkiye'de kalacakları öğrenildi.(AA)

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Zeyno
9.02.2023 16:41
Tayvanli anne ve Türk babadan olan 2 evladımızı maaşta depremde kaybettik. Acımız büyük, kader bu olamaz.  
 
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