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Bülent Ersoy deprem bölgesine 5 adet iş makinesi bağışladı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin bilançosu ağırlaşırken, ünlü isimlerden yardım ve destek mesajları gelmeye devam ediyor. O isimlerden biri de Bülent Ersoy oldu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 16:09
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Bület Ersoy deprem bölgesine 5 adet iş makinesi ve 1 milyon lira bağışladı

Bülent Ersoy deprem bölgesine 5 adet iş makinesi bağışladı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeler için tüm Türkiye kenetlenirken, ünlü isimler de el ele verdi.

Onur Akay'ın haberine göre; Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy deprem bölgesi için 1 milyon TL yardımda bulundu ve AFAD'a bağışlanmak üzere beş tane iş makinesi gönderdi.

 

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hacı ali
9.02.2023 16:44
afada neden bagışladın afad kendi makinesini kullanmıyorki bırakın recep yalakalıgını  
 
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