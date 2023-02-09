Bülent Ersoy deprem bölgesine 5 adet iş makinesi bağışladı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeler için tüm Türkiye kenetlenirken, ünlü isimler de el ele verdi.

Onur Akay'ın haberine göre; Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy deprem bölgesi için 1 milyon TL yardımda bulundu ve AFAD'a bağışlanmak üzere beş tane iş makinesi gönderdi.