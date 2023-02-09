Osmaniye'de artçı sarsıntının ardından bir bina yerle bir oldu

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen depremlerin artçı sarsıntıları da yıkıma sebep oluyor.

Dün Osmaniye'de bir bina, artçı sarsıntı sebebiyle yıkıldı.

Sarsıntı sırasında cep telefonuyla çevredeki paniği kaydeden bir vatandaş, bu sırada yıkılan bir binayı da görüntüledi. Yaşanan yıkım ve panik anları görüntülere yansıdı.

Artçı sarsıntıların 10 ilde de sürdüğü biliniyor.

CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan depremde can kaybı gittikçe artıyor. Son açıklanan rakamlara göre, 14 bin 351 oldu, yaralı sayısı ise 65 bin civarı.