-Deprem doğal afet, AKP ise siyasi afet…

14 Şubat'tan 15 Şubat akşamına kadar Kahramanmaraş bölgesindeki 10 ilimizde depremlerindeki can kaybı sayısı şöyleydi.

*35 bin 418.

15 Şubat akşamı televizyonların ana haberlerinde şu haber vardı:

*Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

15 Şubat akşamı belki de enkaz altında canlı insanlar vardı.

15 Şubat akşamı enkaz altında cenazeler vardı.

Hiç düşünmediler bu acı tabloyu,

Hiç umursamadılar insanların cenazelerini hâlâ defnedemediklerini,

Hiç aldırmadılar insanların yasta olduklarına.

Ve "Türkiye tek yürek" sloganı ile bağış kampanyası açıp KKTC, Azerbaycan da dahil 213 TV ve 512 radyoya ortak yayın yaptırdılar.

İnsanların duygularını sömürmek için en acı görüntüleri sıklıkla yayınladılar.

Sunucu Nihat Hatipoğlu enkaz altındakilerden hiç söz etmedi.

Birinci sırada bağlanması gereken Haluk Levent'i utanmadan canlı yayına bağlamadılar.

Hayırsever büyük Türk Milletinden yaklaşık 106 milyar dolar topladılar.

Allah razı olsun yüce milletimizden.

Günahı vebali bu yayını yaptıranlarındır.

Neden daha enkaz altında olan varken apar topar bu yayını yaptırdılar?

2 gün sabit tuttuktan sonra ölü sayısını, yardım toplama bittikten sonra vicdanları hiç titremeden AFAD şöyle açıkladı:

*36 bin 187…

Birincisi şöyle düşünmüşlerdir:

-"Acılar unutulur, yardım miktarı az olur…"

İkincisi şudur:

-Devlet milletin para yardımına muhtaç oldu.

Peki 1999 depreminden sonra uygulanmaya başlanan deprem vergilerine ne oldu?

AKP iktidarı harcadı bitirdi…

Değerli okurlarım,

FOX TV'de izlediğim Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan dedi ki:

-"Doğruyu söylememiz, korkmamamız lazım. Türkiye'nin ekmek gibi su gibi demokrasiye, hukuka, doğruya ve bunların da dile getirilmesine ihtiyacı var.

Bölgede iktisadi değerlerin yetersiz kaldığı çok acı.

Deprem sonrası bir beceriksizlik olduğu kanaatinde değilim.

2003 yılından bu yana, "AKP güçlü tek parti iktidarıdır" diye dile getirildi.

Hayır.

AKP son derece güçsüz aslında bir koalisyon hükümetidir.

AKP Cemaatler, yandaş şirketler koalisyonudur.

Bu koalisyonlar içinde sürekli rantı elde etmek, rantı kapışmak rekabeti var.

Devletin önemli kurumları bu amaçla yok edildi, yok edilmesi lazımdı.

Çünkü artık devlet üretici değil, istihdam yaratıcı değil.

Devlet yönetici idi ama neyi yönetiyor?

Rantların dağıtılmasını yönetiyor.

Devlet doğrudan doğruya rantı üreten bir mekanizma olarak çalışıyor hale getirildi…"

Değerli okurlarım,

Bilirsiniz yazılarımda AKP'nin rantçı bir iktidar olduğunu sık sık vurgularım.

20 yıllık AKP'nin bilimsel olarak tanımlanmasını yapan Prof. Dr. Yeldan Hoca, AKP'nin 2010-2022 dönemine ilişkin bir de bu tabloyu şöyle açıkladı;

-"2010 yılından bu yana dolar kurundan hesaplarsanız 12 yılda 740 milyar doları AKP iktidarı betona yatırım olarak gömdü…"

Selçuk Tepeli dedi ki, "Bir yeni Türkiye…"

Önce Selçuk kardeşimi teşekkür ediyor ve kutluyorum.

Sonra da Erinç hocama teşekkür ediyor ve kutluyorum.

Akademik bir tespit olarak AKP'nin millete değil rantçılara hizmet ettiği,

Fakirden aldığı vergilerle zengin yandaş müteahhitlere rant dağıttığı, bu kadar net bir şekilde ortaya hiç konulmamıştı.

Rantçıları da ikiye ayırdı Prof. Yeldan;

-Yandaş iş insanları…

-Cemaat ve tarikatlar…

Bu söyleşi bir gerçeği net şekilde ortaya çıkardı:

-Deprem doğal afet, AKP ise siyasi afet…

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli hiç utanmadan milleti de gazetecileri de muhalefeti de "depremden sonra hesap soracağız" diye tehdit ediyorlar.

Erdoğan da Bahçeli de bilin ki bir çok hesabı seçimde millet sizden soracak…