﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi

DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı.

Depremin 11'uncu gününde bir taraftan kurtarma çalışması bir taraftan da yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerden o anlara ait yeni görüntüler de çıkmaya devam ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir (LPG) mutfak tüplerinin bulunduğu depo içerisinde bulunan deprem anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir süre sallanan iş yerindeki tüpler sonra sarsıntının etkisi ile sağa sola savruldu.