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Kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak ağladı. Enkazdan dram çıktı 

Osmaniye'de yıkılan bir apartmanın enkazında depremin 24. saatinde Deniz Kaya adlı vatandaş kurtarıldı. Aynı enkazdan eşi ve çocuğunun cansız bedenlerini çıkartan kurtarma ekipleri gördükleri korkunç manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:39
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Enkazdan dram çıktı

Kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak ağladı. Enkazdan dram çıktı 
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Osmaniye'de onlarca yapı enkaza dönüştü. Metin Tamer Sitesinde enkaza dönen yapıda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 23.00 sıralarında enkaz altından ses aldı.

AFAD, JAK, UMKE ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından Deniz Kaya kurtarıldı. Depremin 24. saatinde kurtarılan Deniz Kaya adeta umut oldu. Enkazdan çıkarılan Deniz Kaya, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak aynı enkazda bulunan eşi Burak Kaya ve 1,5 yaşındaki kız çocukları olan Ekin Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Deniz'in kurtuluşu herkesi sevindirirken, ailenin diğer üyelerinden gelen haber üzüntüye neden oldu. 

Deniz Kaya'nın eşi ve çocuğunun cansız bedenlerini çıkartan kurtarma ekipleri, birbirlerine sarılarak hüngür hüngür ağlaması yürekleri parçaladı.

 

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Mali
7.02.2023 11:39
Allah kurtarıcılara güç kuvvet versin. Tv. lerde gördüğümüz kadarıyla yetersizlik var. Hala dış ülkelerden yardım gelmedi. Yardımlar bize ilk üç gün lazım. Lütfen Acilllll !!  
 
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