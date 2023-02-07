Yazıklar olsun. 'Depreme dayanıklı' dediler kağıt gibi yıkıldı enkazda insanlar var

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7'lik depremin vurduğu Hatay'da milyonlarca liraya satılan dairelerin bulunduğu binaların kağıttan yapıldığı anlaşıldı. Binalar birer birer çöktü. O inşaatlardan birini Rende inşaat yaptı. Dairelerin reklamları ortaya çıktı. İlanda "depreme dayamıklı perte ağırlıklı kirişler birbirine bağlı. Çimko c 35 beton" kullanıldığı yazıyordu ama sadece lafta olduğu anlaşıldı. Çünkü bina çöktü. Herhalde perde beton yerine kağıttan yapılmış. Yakınları feryad ediyor.

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