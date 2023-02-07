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Yazıklar olsun. 'Depreme dayanıklı' dediler kağıt gibi yıkıldı enkazda insanlar var

Depreme dayanıklı diye milyonlara sattılar...Depremde kağıt gibi çöktü. Enkaz altında kalanların yakanları feryat ediyor "Yardım edin" diye..

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 08:34
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'Depreme dayanıklı' dediler kağıt gibi yıkıldı. Yazıklar olsun enkazda insanlar var

Yazıklar olsun. 'Depreme dayanıklı' dediler kağıt gibi yıkıldı enkazda insanlar var
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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7'lik depremin vurduğu Hatay'da milyonlarca liraya satılan dairelerin bulunduğu binaların kağıttan yapıldığı anlaşıldı. Binalar birer birer çöktü. O inşaatlardan birini Rende inşaat yaptı. Dairelerin reklamları ortaya çıktı. İlanda "depreme dayamıklı perte ağırlıklı kirişler birbirine bağlı. Çimko c 35 beton"  kullanıldığı yazıyordu ama sadece lafta olduğu anlaşıldı. Çünkü bina çöktü. Herhalde perde beton yerine kağıttan yapılmış.  Yakınları feryad ediyor. 

 

 

 

 

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