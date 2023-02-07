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Burası yapayalnız bir şehir. Afad yok, yardım eden yok. İnsanlar kendi başlarıyla iş yapıyor. Barış Atay açıkladı

Yaşanan büyük depremden sonra bölgeye giden Hatay milletvekili Barış Atay göndükleriniı açıkladı. Atay, 'Yapayalnız bir şehir. İş makineleri, yurttaşların kendileri buluyor. Hiç kimse iş makinesi falan göndermiyor. Zaten kurtarma ekibi de yok. AFAD da yok. Kimse yok' dedi

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 09:35
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Barış Atay Hatay'da isyan etti

Burası yapayalnız bir şehir. Afad yok, yardım eden yok. İnsanlar kendi başlarıyla iş yapıyor. Barış Atay açıkladı
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Türkiye'nin, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Şu ana kadar belirlenen rakamlara göre 2921 vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken eski oyuncu ve Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Barış Atay, katıldığı canlı yayında adeta isyan etti.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, depremlerden etkilenen Hatay’a gitti. Atay, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bir enkazın önünde yaşananlara isyan etti.

İskenderun ilçesinin son durumuna ilişkin gözlemlerini anlatan Atay, “Bakın burada herhangi bir kurtarma çalışması yok. Burada resmen hafriyat çalışması var. O AFAD Başkanı da Cumhurbaşkanı da her yer ulaştık diye açıklama yapıyorlar ya her yere ulaştık dedikleri bu. Kendi başlarına, kendi çabalarıyla iş yapmaya çalışan insanlar. Yapayalnız bir şehir. İş makineleri, yurttaşların kendileri tarafından getirildi buraya. Hiç kimse iş makinesi falan göndermiyor. Zaten kurtarma ekibi de yok. AFAD da yok. Kimse yok” dedi.

‘’KORKUNÇ BİR BAŞIBOŞLUK SÖZKONUSU’’

“Bu Paç Meydanı’na yakın yine İskenderun’da başka bir enkaz. Baktığınız zaman yan yana birçok apartmanın yıkıldığını görebileceksiniz. Burada üç tane iş makinesi var ama yurttaşların kendi çabalarıyla getirilmiş. Fakat öyle bir şey ki artık insanlar kendi başlarına umutlarını da kesmişler. Kepçeyle enkaza girmek durumunda kalmışlar kendilerince. Korkunç bir başıboşluk söz konusu. Ne AFAD ne kolluk kuvveti ne yetkili herhangi bir kimse ne durumu bilen, anlatabilecek herhangi bir insan var burada. İnsanlar kendi başlarına yakınlarını aramaya ya da ne yazık ki kaybetmişlerse cenazelerini çıkartmaya çalışıyorlar.

‘’BURADA RESMEN HAFRİYAT ÇALIŞMASI VAR’’

Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu daha şehre girdiğimizin 10. dakikası karşılaştığımız manzara. Her yere ulaştık diyenlere sadece şunu göstermek istiyorum. Bakın burada herhangi bir kurtarma çalışması yok. Burada resmen hafriyat çalışması var. O AFAD Başkanı da Cumhurbaşkanı da her yer ulaştık diye açıklama yapıyorlar ya her yere ulaştık dedikleri bu. Kendi başlarına, kendi çabalarıyla iş yapmaya çalışan insanlar. Yapayalnız bir şehir. İş makineleri, yurttaşların kendileri tarafından getirildi buraya. Hiç kimse iş makinesi falan göndermiyor. Zaten kurtarma ekibi de yok. AFAD da yok. Kimse yok.”

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Mahmut kol
7.02.2023 10:07
Afat dediğin de akraba eş dost kadrosu, ne yardımı, kurtarmayı bilir. Akut'u aciz bir derneğe dönüştürüp afatı beslediler.  
 
SS
7.02.2023 09:49
Millet adamın görüntüsü kurtarmaya benziyormu resmen harfiyat yapılıyor 1999 depreminde devleti elştiren ZAT kendi başına 24 sene sonra gelince dilini yuttu neyse zamanı değil KIZILAY, ASKER AFAT???  
 
Alparslan Tekin
7.02.2023 09:45
5 maske dağıtamayan AKP nin böyle bir depremde nasıl olacağını sanıyorsunuz  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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