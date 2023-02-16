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  • Fay hattı üzerine inşa edilen hastanenin bahçesinde yarıklar sebebiyle 4 ambulans mahsur kaldı

Fay hattı üzerine inşa edilen hastanenin bahçesinde yarıklar sebebiyle 4 ambulans mahsur kaldı

 Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kırıklar ve yarıklar oluştu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 20:06
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Fay hattı üzerine inşa edilen hastanenin bahçesinde yarıklar sebebiyle 4 ambulans mahsur kaldı

Fay hattı üzerine inşa edilen hastanenin bahçesinde yarıklar sebebiyle 4 ambulans mahsur kaldı
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Metrelerce uzayan fay hattı kırıkları, İslahiye Devlet Hastanesi'nin bahçesi ve çevresinde de görüldü.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 2 deprem, 11 ilde yıkıma ve hasara yol açtı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinden en çok etkilenen noktalardan Gaziantep’in İslahiye ilçe merkezindeki arazilerde kırıklar ve yarıklar oluştu.

4 AMBULANS MAHSUR KALDI

Depremde, İslahiye Devlet Hastanesi'nin bahçesinde de çökmeler oldu. Hastane bahçesindeki zeminin çöktüğü alanda depremzedelerin çadırlarının kurulu olduğu görülürken, kırıklar nedeniyle 4 ambulansın da hareket edemediği görüldü. Metrelerce uzayan alandaki kırık ve yarıkların yer yer 1 metreyi bulan çöküntüler oluşturduğu dikkat çekerken, güzergah üzerindeki bazı ağaçların da yerinden söküldüğü gözlemlendi.

 

 

 

 

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