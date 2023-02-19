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Siyasi yanlışın faturasını millet ödedi. AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki’den deprem açıklaması

AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde ilk 24 saatin kaçırıldığını ve milletin basiretsiz siyasilerin veremediği kararın bedelini ödediğini söyledi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 11:47
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AKUT’un kurucu Nasuh Mahruki’den deprem açıklaması: Afette talimat beklenmez

Siyasi yanlışın faturasını millet ödedi. AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki’den deprem açıklaması
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TUSGİD’in (Tunceli Sanayici ve Girişimciler Derneği) “Beklenen İstanbul Depremi” konulu etkinliğinde Cumhuriyet’in soruların yanıtlayan Mahruki, “Afetlerde birilerinden talimat beklenmez” dedi.

"FATURAYI MİLLET ÖDEDİ"

Cumhuriyet Gazetesi’nden Arif Kızılyalın’ın haberine göre Mahruki şöyle konuştu:

“Afet, kapasite yetersizliğidir. Türkiye uluslararası yardım çağrısı yaptı ama kendi ordusunu sahaya çıkarmadı. Oysa TSK ülke genelinde 17 bölgede etkin bir güç. Afet için planları vardı eskiden. EMASYA vardı. Dafyar (Doğal Afet Yardım) planları vardı. Bu planlarda her olası afetin planı bulunurdu. Ama bunları iptal ettiler. Orman yangınlarında bile TSK sahaya çıkarılmadı. Sebebi Dafyar’ın iptali. TSK zaten orada. 2. Ordu Komutanlığı oradaydı. 50 bin askerle sahaya çıksa farklı olurdu.

Başı sıkıştığında bu millet Mehmetçiği yanında bulurdu, bu kez geç buldu. Siyasi yanlışın faturasını millet ödedi. Geç çıkmanın sebebi konuşulacak ama biri hesap verecek. Hulusi Bey, ‘Biz asker yok’ derken ‘3500 askerle sahadaydık’ dedi. Özgüvene ve sayıya bak. İlk 24 saati kaçırdık, afetlerde en çok hayatı ilk gün ve saatlerde kurtarırsınız. Afette birinden talimat beklenmez. Birine bu kadar güç verirseniz karşılığını alırsınız. Zehiri şekere buluyorlar.”

"İMAR AFFI KÖRÜKLEDİ"

Yabancı kurtarma ekiplerine de teşekkür eden Mahruki, “Türkiye’nin yetişmiş insanları var ama başkanlık sistemi akıl ve bilimi çöpe attı. İmar affı da işin körükleyicisi oldu. Yetersiz ve liyakatsizler işbaşında. Sayıştay’a göre AFAD’ın ne giren kaydı var ne çıkan. Tekbir konusu ise çalışmaları olumsuz etkiledi. Özelllikle yabancı ekipler motivasyonunu kaybetti. Beklenen İstanbul depremine askersiz yakalanırsak parça parça oluruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkinlikte konuşan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan da olası İstanbul depremlnin tahminen 7.3 şiddetinde olacağını ama çarpık yapılaşma nedeniyle büyük kayıplar yaşanacağını iddia etti.

 

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