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Volkan Demirel bir paylaşım daha yaptı: Herkes fotoğrafa baksın Taner Savut'u tanıyan varsa

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un 13 geçmesine karşın enkazda bulunamaması üzerine Volkan Demirel flaş bir paylaşımda bulundu. Demirel, Taner Savut'un fotoğrafını paylaşarak çağrı yaptı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 23:08
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Volkan Demirel'den Taner Savut fotoğrafı

Volkan Demirel bir paylaşım daha yaptı: Herkes fotoğrafa baksın Taner Savut'u tanıyan varsa
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Depremden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Atakaş Hatayspor'da, futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine bugün ulaşıldı. 13 gün geçmesine rağmen sportif direktör Taner Savut'tan hala haber alınamadı.
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Taner Savut'a halen ulaşılamadığını belirtti. 

Teknik adam yaptığı paylaşımda enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindiğini ifade ederek, "Enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesine rağmen Taner Savut'tan henüz haber alınamadı. Taner Savut'un çevre illerdeki hastanelerde olma ihtimaline karşı fotoğrafın mümkün olduğu kadar paylaşılmasını sağlayalım lütfen." açıklamasına yer verdi. 

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