Volkan Demirel bir paylaşım daha yaptı: Herkes fotoğrafa baksın Taner Savut'u tanıyan varsa

Depremden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Atakaş Hatayspor'da, futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine bugün ulaşıldı. 13 gün geçmesine rağmen sportif direktör Taner Savut'tan hala haber alınamadı.

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Taner Savut'a halen ulaşılamadığını belirtti.

Teknik adam yaptığı paylaşımda enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindiğini ifade ederek, "Enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesine rağmen Taner Savut'tan henüz haber alınamadı. Taner Savut'un çevre illerdeki hastanelerde olma ihtimaline karşı fotoğrafın mümkün olduğu kadar paylaşılmasını sağlayalım lütfen." açıklamasına yer verdi.

