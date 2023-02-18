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Köy çocukları kendilerine verilen çikolatayı fazla buldu: Bunları da başkalarına ver. Bu çocuklardan utanın

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan bir köye çocuklara oyuncak ile çikolata dağıtmaya giden gönüllülerin, çocuklardan aldığı cevap yürek sızlattı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 12:56
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Köy çocuklarının mütevaziliği yürek sızlattı

Köy çocukları kendilerine verilen çikolatayı fazla buldu: Bunları da başkalarına ver. Bu çocuklardan utanın
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Depremden en çok etkilenen 11 ilden biri de Hatay oldu. Hatay depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin 13. gününde can kaybı son verilere göre ise; 39 bini aştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgelere yardımlar sürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yardım yapılan bir köydeki çocuklarla yardımseverler arasında geçen diyalog gündem oldu. 

Sosyal medyada paylaşılan bir video ise yürekleri sızlattı. Videodaki Hataylı çocukların yardımseverliği ve mütevaziliğiyle kendilerine hayran bıraktı. 

"ONLARA DA KISMET OLSUN"

Hataylı çocuklarla gönüllüler arasında geçen diyalog ise şöyle: 

- Bunları da başkalarına dağıt.

Onu niye başkalarına dağıtalım?

-Onlar çünkü başkalarının olsun da onlara da kısmet olsun. 

Olsun, sana da var.

- Ama yine de onlara da kalsın. Yine de kalsın. Kalsınlar. 

Tamamdır. 

-Başkasının kısmetine. 

Çekilen görüntülerin ise Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünden olduğu bildirildi.

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