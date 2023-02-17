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  • Akşener deprem bölgesinde açtı ağzını yumdu gözünü. Milletimiz enkazın altından tek adam sistemini çıkardı

Akşener deprem bölgesinde açtı ağzını yumdu gözünü. Milletimiz enkazın altından tek adam sistemini çıkardı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ziyaretlerini sürdürüyor. Akşener son olarak Adana'da bir ziyarette bulundu ve burada 'tek adam' sistemine dair açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 22:55
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Deprem bölgesini ziyaret eden Meral Akşener, tek adam sistemine dair eleştirilerde bulundu

Akşener deprem bölgesinde açtı ağzını yumdu gözünü. Milletimiz enkazın altından tek adam sistemini çıkardı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana'ya yaptığı ziyaretteki açıklamalarını paylaştı.

Akşener, "Yaşadığımız bu büyük felakette bürokrasimizin ne kadar hantal bir yapıya büründüğünü bir kez daha gördük. Tek bir kişinin sözünün geçtiği bu ucube sistemde; Ne yazık ki hiçbir devlet memurumuz tek başına karar veremiyor, sorumluluk alamıyor, inisiyatif kullanamıyor." notunu düştüğü paylaşımında şu açıklamaları yaptı:

 “Bu ucube sistemin, tek adam sisteminin getirdiği sonuç en ağır şekilde bürokratik karar alma mekanizmalarının ortadan kalkışı, tam tersine son derece hantal bir yapının ortaya çıkışı. Korkunun getirdiği inanılmaz bir kaçma hali var, kimse sorumluluk almıyor, kimse inisiyatif almıyor. 

Dolayısıyla tek bir kişinin kararına bağlı olduğu için bütün eksiğin, bütün gediğin doğal olarak sorumlusu Sayın Erdoğan haline dönüşüyor. Bütün bu organizasyon bozuklukları, keşmekeşin bir Allah’ın kulunun istifaya sevk etmemesi de ayı bir dikkat çekici durum. Bir kişi istifa etmez mi kardeşim” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener devamında şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan’ın yerinde olsaydık eğer, özellikle CHP’li büyükşehir belediyelerinden yani deprem dışı olanları AK Partili belediyelerin var olduğu yerin yardımına görevlendirirdik.

Buna karşılık bu birlikteliğin, bu beraberliğin, bu millet olma halinin getirdiği birbirimize sarılma halinin daha tahkim edilmiş hali olurdu. 

Ama maalesef hala seninki, benimki şeklinde iş sürüyor, ortada olan vatandaşa oluyor, depremzedeye oluyor.

Ama her zaman olduğu gibi 2016’da 15 Temmuz’da milletimiz nasıl devleti köprüden ve sokaktan toplayıp getirdiyse bugün de aziz milletimiz enkazın altından devleti yönetenleri, tek adam sistemini çıkardı, milletimize teşekkür ediyorum.”

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