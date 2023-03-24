Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı

Deprem bölgesindeki sorunlarla ilgili konuşan Hüda Kaya, “'Gelsin Fatihalar, Yasinler' diyerek, şiir okuyarak Ramazan kutlanmaz. İnsanlar çadır bulamadı, hala naylonların altında. Çadır bulanlar suların içinde” ifadelerini söylediği sırada mikrofonu kapatıldı...
Milletvekili Hüda Kaya Meclis'te konuşma yaparken mikrofonu kapatıldı.
Deprem bölgesindeki sorunlarla ilgili konuşan Hüda Kaya, “'Gelsin Fatihalar, Yasinler' diyerek, şiir okuyarak Ramazan kutlanmaz. İnsanlar çadır bulamadı, hala naylonların altında. Çadır bulanlar suların içinde” ifadelerini söylediği sırada mikrofonu kapatıldı.
Meclis’te yaşanan bu anlar tepki çekti.
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