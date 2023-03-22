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  • Mahsun Kırmızıgül Hatay'daki insanlık dramını paylaştı. Çoluk, çocuk 200 kişi çadırları olmadan yaşıyor

Mahsun Kırmızıgül Hatay'daki insanlık dramını paylaştı. Çoluk, çocuk 200 kişi çadırları olmadan yaşıyor

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, deprem bölgesinden paylaştığı bir video ile çadır bulamayan depremzedelerin muz serasında yaşamak zorunda kalışlarını gözler önüne serdi. Kırmızıgül, Kızılay ve AFAD'ı göreve çağırdı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 21:55
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Bunun adı insanlık dramı. Mahsun Kırmızıgül kendilerine çadır verilmeyen depremzedelerin durumunu paylaştı

Mahsun Kırmızıgül Hatay'daki insanlık dramını paylaştı. Çoluk, çocuk 200 kişi çadırları olmadan yaşıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan korkunç yıkımın yaraları sarılmaya çalışılırken, deprem bölgesine yetkili kurumların yardımlar konusunda yetersiz kalması vatandaşların çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürmelerine neden oluyor.

Deprem olduktan kısa süre sonra felaketin yaşandığı bölgelere giden ve burada depremzede vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla deprem ardından yaşananları tüm çıplaklığıyla takipçilerine aktarıyor.

Oluşan büyük yıkımın ardından yaraların sarılmaya başlandığına dair çok sayıda haber yapılıyor olsa da bölgeden paylaşımda bulunan isimler durumun ne kadar vahim olduğunu yaptıkları paylaşımlarla ortaya koyuyor.

"GİTTİM GÖRDÜM ÇOK ÜZÜLDÜM"

Bölgede halen çok sayıda çadır eksiği olduğuna dair haberlerin altı Kırmızıgül tarafından paylaşılan bir video ile bir kez daha çizilmiş oldu.

Antakya'nın Samandağ ilçesinde çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Mahsun Kırmızıgül, depremzedelerin muz serasında yaşamak zorunda kalışlarını şu satırlarla paylaştı:

"Antakya’nın Samandağ ilçesinde eski  bir muz serasının içinde çoluk çocuk, hamile kadınlar ve yaşlı insanların da olduğu 200 kişi tam 44 gündür yaşamaya çalışıyorlar. Gitttim gördüm ve inanın çok üzüldüm. Tuvaletleri, banyoları, çadırları yok… Kızılay ve AFAD lütfen göreve..."

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