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Depremzedelere yardım için gittiği Malatya’da uyuduğu minibüste zehirlenerek yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinden Malatya’ya yardım malzemesi götüren İsmet Yanık (38), ısınmak için klimayı açarak uyuduğu minibüste zehirlenerek hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 00:01
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Depremzedelere yardım için gittiği Malatya’da yaşamını yitirdi

Depremzedelere yardım için gittiği Malatya’da uyuduğu minibüste zehirlenerek yaşamını yitirdi
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(DHA)- Körfez ilçesinde nakliyecilik yapan İsmet Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Malatya’ya yardım malzemesi götürmek için önceki akşam minibüsle yola çıktı. Malatya’da arkadaşıyla birlikte yardımları dağıtan Yanık, ısınmak için aracında klimayı açarak uyudu. Bir süre sonra gelen arkadaşı, aracın kapılarını açamayınca ve Yanık'ın tepki vermemesi üzerine bölgede bulunan AFAD ekibinden yardım istedi. AFAD ekibi aracın kapısını açtı. Sağlık ekibi, Yanık'ın zehirlenerek öldüğünü belirledi.

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPMIŞ

İsmet Yanık'ın, Malatya’ya yardım götürdüğü sırada sosyal medya hesabından aracının içerisinde canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde herkesi depremzedeler için yardıma çağıran Yanık’ın, "Şu anda Düzce’deyim, istikametim Malatya. Evde otururken bir karar aldım ve yola çıktım, imkanım çerçevesinde yardım etmeye gidiyorum. Bazılarınız bilirsiniz ben taşımacılık işi yapıyorum. Kendi aracımla, minibüsümle çıktım şu anda bir başımayım. Vicdanı olan herkes yapacağını yaptı zaten ben vicdansızlara sesleniyorum. Evladınız varsa gözünün içine bakın belki vicdana gelirsiniz. Ben belki çok büyük bir yardım götüremiyorum, 3-4 bin ekmek alıp dağıtacağım” dedi. 

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen İsmet Yanık’ın cenazesi cumartesi günü Körfez ilçesinde toprağa verilecek.

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