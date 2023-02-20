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Bergüzar Korel günlerdir çadır arıyor. 'AFAD hâlâ götürmedi çünkü...'

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından günlerdir çadır aradığını söyleyerek AFAD'ın çadır getirmediğini duyurdu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 08:55
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Bergüzar Korel'den çadır çağrısı: AFAD hâlâ götürmedi

Bergüzar Korel günlerdir çadır arıyor. 'AFAD hâlâ götürmedi çünkü...'
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Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hatay, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var.

Bergüzar Korel, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası harekete geçti. 

Oyuncu Korel, depremzedeler için yardım toplamaya başladı. Korel yaptığı bir paylaşımda AFAD'ın günlerdir çadır getirmediğini söyleyerek çadır istedi.

Ayrıca Korel, AFAD'ın bölgeye neden çadır getirmediğini de açıkladı. 

Korel, "AFAD hâlâ çadır götürmedi çünkü; muhtara başvuru lazımmış muhtar vefat etmiş azayı da bulamıyorlar tabii ki kayıplarının peşindedir. Ne yapacağız bekleyelim çocuklar zatürre mi olsunlar?" ifadelerini kullandı. 

"GÜNLERDİR ÇADIR YOK"

Depremlerden etkilenen bölgeler için yardım seferberliği sürdüren Korel de ihtiyacı olanlar için çadır arayışına girdi. 

Kendisi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç ile birlikte AHBAP Derneği'ne 400 bin TL bağışta bulunan Korel paylaşımında "Maalesef hâlâ aynı ilanı paylaşmaya devam ediyorum çünkü hâlâ çadır yok AFAD hâlâ götürmedi çünkü muhtara başvuru lazımmış muhtar vefat etmiş azayı da bulamıyorlar tabii ki kayıplarının peşindedir. Ne yapacağız bekleyelim çocuklar zatürre mi olsunlar?" dedi.

Korel'in paylaşımı ise şöyle: 

 

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