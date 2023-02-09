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Depremzedeler yakınlarının sağlık durumunu e-nabız'dan öğrenecek

Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde birçok vatandaş yakınlarının sağlık durumu ile ilgili hala bilgi alamıyorken e-Nabız için yeni bir işlem başlatıldı. Kişilerin sağlık durumu e-Nabız'a kaydedilecek.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:11
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Depremzedelerin sağlık durumu e-nabız'da yer alacak

Depremzedeler yakınlarının sağlık durumunu e-nabız'dan öğrenecek
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili birden etkileyen depremin ardından bölgedeki hastanelere kaldırılan depremzedelerin bilgilendirmesi için e-Nabız platformunun kullanılacağı ifade edildi. e-Nabız’dan anne, baba, eş, kardeş ve çocuk gibi yakınların afetle ilişkili sağlık durumlarına dair genel durumunun kontrol edilebilmesi için işlemler yapılmaya başlandı.

Deprem sonrası ilk kontrol için e-Nabız “Doğal Afet Bilgilendirme” alanının kullanılabileceği aktarıldı. Hastanelere kaldırılan kişilerin detaylı bilgisi için sağlık kuruluşundan teyit alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle ilişkili olarak yakınlarınızın sağlık durumu ve bulunduğu sağlık kuruluşu hakkında bilgi almanız amacıyla e-Nabız profilinize Doğal Afet Bilgilendirme alanı eklenmiştir. Söz konusu alan ile yakınlarınızın (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) afetle ilişkili sağlık durumlarına dair genel bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

Yakınınızın sağlık durumu hakkında e-Nabız üzerinden sunulan bu bilgiler kesin olmayıp tüm sağlık personelinin ve vatandaşlarımızın seferber olduğu bu süreçte bilgi akışını sağlamak amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır. Yakınlarınızın sağlık durumuna ilişkin bilgileri ilgili sağlık kuruluşundan teyit etmeniz rica olunur.”

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