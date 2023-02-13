AFAD 'Biz kurtardık' diye şov yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri uğraştı uğraştı AFAD 'Çekil biz geldik' dedi.

Depremin enkaza dönüştürdüğü Kahramanmaraş Elbistan’da Diyarbakır ve Batman'dan gönüllü olarak giden bir grup, ilçe merkezindeki Zümrüt Apartmanı’nda yardım seslerini duydu. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte 9 Şubat’ta sesin geldiği noktada çalışma başlatıldı.

132 SAAT SONRA KURTARILDI

AFAD’ın olmadığı çalışmada Diyarbakır ve Batman gönüllüleri ile Ankara ekibi, depremin 132’nci saatinde genç bir kadını enkaz altından sağ olarak kurtardı.

SON ANDA AFAD DEVREYE GİRDİ, GÖNÜLLÜ EKİPLER TEPKİ GÖSTERDİ

Genç kadının kurtarılma anında AFAD ekiplerinin devreye girerek, Ankara ekibini ve gönüllüleri bölgeden uzaklaştırmak istemesine tepki gösterildi. Bu sırada televizyon kanallarının olay yerine gelmesiyle Ankara ekibi, gazetecilere yaşadıklarını anlattı. Aynı zamanda AFAD’ın 2 gün boyunca olay yerine uğramadığını, kurtarılma anında televizyonların orada olması nedeniyle arama kurtarma çalışmasını reklama dönüştürdüklerini söyledi.

AFAD ekipleri ve Ankara ekibi arasında yaşanan tartışma büyüyünce, olaya polis müdahale etti. Müdahale sırasında gazeteciler de engellendi.