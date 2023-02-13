13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AFAD 'Biz kurtardık' diye şov yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri uğraştı uğraştı AFAD 'Çekil biz geldik' dedi.

AFAD 'Biz kurtardık' diye şov yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri uğraştı uğraştı AFAD 'Çekil biz geldik' dedi.

Kahramanmaraş Elbistan’da Ankara Büyükşehir Belediyesi ve gönüllü ekipler, depremin 6. gününde 132’nci saatinde genç bir kadın kurtardı. Genç kadının kurtarılma anında AFAD ekipleri gönüllüleri bölgeden uzaklaştırmak istedi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 19:15
Takip Et

AFAD 'Biz kurtardık' diye şov yaptı

AFAD 'Biz kurtardık' diye şov yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri uğraştı uğraştı AFAD 'Çekil biz geldik' dedi.
+
Aa
-

Depremin enkaza dönüştürdüğü Kahramanmaraş Elbistan’da Diyarbakır ve Batman'dan gönüllü olarak giden bir grup, ilçe merkezindeki Zümrüt Apartmanı’nda yardım seslerini duydu. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte 9 Şubat’ta sesin geldiği noktada çalışma başlatıldı.

132 SAAT SONRA KURTARILDI

AFAD’ın olmadığı çalışmada Diyarbakır ve Batman gönüllüleri ile Ankara ekibi, depremin 132’nci saatinde genç bir kadını enkaz altından sağ olarak kurtardı.

SON ANDA AFAD DEVREYE GİRDİ, GÖNÜLLÜ EKİPLER TEPKİ GÖSTERDİ

Genç kadının kurtarılma anında AFAD ekiplerinin devreye girerek, Ankara ekibini ve gönüllüleri bölgeden uzaklaştırmak istemesine tepki gösterildi. Bu sırada televizyon kanallarının olay yerine gelmesiyle Ankara ekibi, gazetecilere yaşadıklarını anlattı. Aynı zamanda AFAD’ın 2 gün boyunca olay yerine uğramadığını, kurtarılma anında televizyonların orada olması nedeniyle arama kurtarma çalışmasını reklama dönüştürdüklerini söyledi.

AFAD ekipleri ve Ankara ekibi arasında yaşanan tartışma büyüyünce, olaya polis müdahale etti. Müdahale sırasında gazeteciler de engellendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
7
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Merih Demiral'ın yardım kampanyasında toplanan para açıklandı
﻿Merih Demiral'ın yardım kampanyasında toplanan para açıklandı
﻿Merih Demiral'ın yardım kampanyasında toplanan para açıklandı
﻿Volkan Demirel kriz masasından Müslüm Özmen'le görüştü
﻿Volkan Demirel kriz masasından Müslüm Özmen'le görüştü
﻿Volkan Demirel kriz masasından Müslüm Özmen'le görüştü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partili Koray Aydın'a taziye telefonu
﻿Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partili Koray Aydın'a taziye telefonu
﻿Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partili Koray Aydın'a taziye telefonu
﻿Kubilay Apartmanı’nın enkazındaki baba ile oğulun cansız bedenleri çıkarıldı
﻿Kubilay Apartmanı’nın enkazındaki baba ile oğulun cansız bedenleri çıkarıldı
﻿Kubilay Apartmanı’nın enkazındaki baba ile oğulun cansız bedenleri çıkarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.