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Dereotu bitkisi hazmı kolaylaştırıyor

Dereotu bitkisi insanların korkulu rüyası olan hazmı kolaylaştırmasından birçok sağlık sorununa iyi geldiği bildirildi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 09:49
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Dereotu bitkisi hazmı kolaylaştırıyor

Dereotu bitkisi hazmı kolaylaştırıyor
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Editör: Ali Öncü

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan dereotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Dereotu bitkisi insanların korkulu rüyası olan hazmı kolaylaştırmasından birçok sağlık sorununa iyi geldiği ifade edildi.

HAZIMSIZLIK NEDİR? 

Hazımsızlık, yani dispepsi, bireyin karnının üst kısmındaki rahatsızlığı tanımlayan genel bir terimdir, kendi başına bir hastalık değildir. Onun yerine bireyin yaşadığı karın ağrısı ve yemeye başladıktan hemen sonra dolgunluk hissi gibi bir takım semptomların bütünüdür. Hazımsızlık oldukça yaygın bir durumdur. Hemen her birey biraz farklı bir şekilde hazımsızlık yaşar. Hazımsızlık belirtileri bazı vakalarda ara sıra ve nadiren hissedilirken, diğer vakalarda bireyi günlük olarak rahatsız edebilir.

Hazımsızlık, yaygın olarak başka bir sindirim hastalığının belirtisi veya semptomu olabilir. Altta yatan bir hastalıktan kaynaklanmayan hazımsızlık ise birçok vakada kolaylıkla yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla hafifletilebilir.

DEREOTU BİTKİSİNİN FAYDALARI

-İştah açar.

-Ağız kokusunu giderir.

-Çocuklardaki gaz ağrılarını giderir.

-Yemeklere ve salatalara tat vermek için konur.

-Hamileler kullanmamalıdır.

-Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. Hazmı kolaylaştırır, midenin gereği gibi çalışmasını sağlar.

-Hıçkırık ve hava yutmayı önler.

-Sinir zafiyetini giderir.

-Uyku verir.

-Regl kanamalarının kolay olmasını sağlar.

-Anne sütünü artırır.

DEREOTU BİTKİSİ NEDİR?

Maydanozgillerden iplik biçiminde yaprakları olan güzel kokulu bir bitkidir. Sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur.

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