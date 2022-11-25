Dünya Kupası Katar'da ama Katar evde değil

Ev sahibi ülke Katar, Dünya Kupası A Grubu 2. maçında Senegal ile karşı karşıya geldi.

Al Thumama Stadium'da oynanan maçı Senegal 3-1 kazandı. Senegal'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada BoulayeDia, 48. dakikada Süper Lig ekibi Alanyaspor'da forma giyen FamaraDiedhiou ve 84. dakikada BambaDieng kaydetti. Katar'ın tek golünü 78. dakikada MuhammedMuntari attı.

Alanyaspor forması giyen ve maçta bir de gol atan Famara Diedhiou, maça 11'de başladı. 74. dakikada yerini Bamba Dieng'e bıraktı.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Katar, birçok yeni stat yaptı. Maddi anlamda çok fazla gideri olan Orta Doğu ülkesi, organizasyonda istediği başarıyı yakalayamadı. Katar bir önceki maçta da Ekvador'a 2-0 mağlup olmuştu.

Alınan bu sonucun ardından Senegal puanını 3'e çıkardı. Katar ise 0 puanla son sırada kaldı. Katar grubun son maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Senegal ise Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

İLGİLİ HABERLER