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Ali Babacan yaptığı paylaşımla Bahçeli'ye tepki gösterdi

Ali Babacan, tribünleri hedef alıp Beşiktaş üyeliğinden istifa eden Bahçeli'ye çağrı yaptı. Babacan, "Eleştirilere tahammül etmeyi öğrenip işinizi yapın" dedi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 02:02
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DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan tribünleri ve futbol kulüplerini hedef alan MHP Genel Başkanı Bahçeliye tepki gösterdi

Ali Babacan yaptığı paylaşımla Bahçeli'ye tepki gösterdi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'hükümet istifa' sloganları nedeniyle tribünleri ve futbol kulüplerini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.   

Twitter'dan açıklama yapan Babacan, iktidar cephesine "Eleştirilere tahammül etmeyi öğrenin" diye seslendi.

Babacan, "İktidarın küçük ortağı elinde çekiç olduğu için her gördüğünü çivi sanıyor.

Bildiği tek şey yasaklamak, engellemek. @dbdevletbahceli @RTErdogan Eleştirilere tahammül etmeyi öğrenip işinizi yapın.

Futbolu rahat bırakın, deprem bölgesine bakın: Barınma ve ısınma sorununu çözün" dedi.

 

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