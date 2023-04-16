﻿Devlet memurlarının kahreden maaşları

Hâkim ve savcılar arasındaki maaş adaletsizliği ile mesleğe yeni başlayanların 30 bin lira maaş alarak ilk görevlerine başladığını yazdım.

Her gün binlerce mesaj yağmaya başladı devlet memurlarından.

İlk itiraz şöyle geldi:

"Orhan Bey, Kamu Avukatları ortalama 18 bin lira maaş alıyor.

35 yıllık kamu avukatıyım 18 bin 794 lira maaşım var.

Aynı fakülteden mezun aynı kıdemde bir hâkim arkadaşım ise 50 bin 800 lira maaş alıyor.

Siz hâkimler mağdur diyorsunuz öyle mi?"

Vallahi şok oldum, billahi şok oldum.

Elbette böyle olmaması lazım.

Elbette hak, hukuk ve adalet olması lazım…

En çarpıcı ve ayrıntılı bilgi ise bir vergi dairesi çalışanından geldi:

"Orhan Bey; yeni başlayan yargı mensubu 30 bin lira alırken 40 yıllık vergi dairesi müdürü 19 bin 500 liraya talim etsin bu mu adalet?

Sırf Sayın Kemal Kılıçdaroğlu maliyeci diye 20 yıldır ezildik yetmez mi artık?

Merkez uzmanları FETO zamanında ihdas edilen çoğunluğu ihraç edilen kişiler ama şimdi yine ihdas ediyorlar.

Fark sadece merkezde çalışmaları risk yok, yer değiştirme yok, sorumluluk yok.

Makamı olup, makam tazminatı alamayan, inceleme yetkisi olup denetim tazminatı alamayan maliye müdürleridir.

Makamı olmadan tazminat alanlar ise merkez uzmanlarıdır.

Geçmişte bir maliye taşra müdürü 1. Sınıf hâkimler ile aynı maaşı alıyordu.

Son 20 yıldır maalesef bu hale getirildi.

Taşra müdürleri yer değiştirmeye tabi 3 veya 8 yılda bir yer değiştiriyorlar.

Lojmanları satıldı, kiralar had safhada aklıma rahmetlik Özal'ın lafı geliyor;

-'Benim; memurum işini bilir…'

Allah'tan maliyecilerin hiç biri bu yola tevessül etmiyorlar.

Bu açlık ve yoksulluk maaşları ile nasıl yaşayacaklar, nereye kadar dayanacaklar.

Emeklilik ayrı bir facia. Taşra uzmanı, memur ve müdür emekli olunca aynı parayı alıyor. Merkez uzmanları ise daha iyi durumda.

Anayasa Mahkemesi iptal etmeseydi 5 yılını dolduran Merkez uzmanları müdürlük için sınavsız atanabiliyorlardı.

Kısacası milyarlarca liralık tutarı olan belgelere imza koyan müdürler merkez memurlarının bile aldığını maalesef alamıyorlar ve vicdan ve cüzdan arasında sıkıştırılıyorlar.

Bütün taşra birimlerinde müdür ve yardımcıları için yeterli sayıda lojman vardı ama maalesef hepsi satıldı.

Diğer kurumlar yeni lojmanlar yapıp bir de üstüne ballı maaş alınca devletin hazinesini tutan insanların düştüğü durum ne kadar içler acısı değil mi?

Merkezde bizi temsil ettiğini zannedenlerin tamamına yakını merkez kökenli olunca taşra kimsenin umurunda olmuyor.

Büyük çoğunluğu bu dönemde atanan müdürler için artık bıçak kemiğe dayandı.

En büyük sorunlardan birisi de aynı masada aynı işi yapan aynı kıdemde memur ile uzman arasındaki uçurum. Buna özellikle değinmeniz lazım.

-Memur: 13.500 lira

-Uzman: 18.700 lira

Müdür ve müdür yardımcıları merkezden atama yapılması ve merkez personeli olmalarına rağmen ücret değerlendirilmesinde taşra personeli gibi ödeme yapılıyor.

Kısaca merkezdeki bir uzman hem çalışırken hem de emeklilikte merkez kökenli olan müdür ve yardımcılarından yaklaşık yüzde 50 fazla ücret alıyor.

Adalet, adalet, adalet…

Taşra uzmanları müdür olabilmek için 2 yazılı 2 mülakat olmak üzere en az 4 sınavdan geçtikten sonra müdür olabiliyorlar.

Sorarım şimdi bu ücret adaletsizlik göz önüne alındığında hangi uzman sınavlara girip diyar, diyar gezerek müdür olmak ister?

-Taşrada çalışan üniversite mezunu memurlar:

1. Yıl Kadro 9/2 Maaş: 11 bin100 lira

15. Yıl Kadro 4/1 Maaş: 12 bin 500 lira

25. Yıl Kadro 1/4 Maaş: 13 bin 500 lira

Şefler:

1. Yıl Kadro 9/2 Maaş: 13 bin 400 lira

15. Yıl Kadro 4/1 Maaş: 14 bin 500 lira

Uzman yardımcıları:

1. Yıl Kadro 9/2 Maaş: 15 bin 050 lira

Uzmanlar:

15. Yıl Kadro 4/1 Maaş: 17 bin 500 lira

25. Yıl Kadro 1/4 Maaş: 18 bin 700 lira

Müdür Yardımcıları:

15. Yıl Kadro 4/1 Maaş: 16 bin lira

25. Yıl Kadro 1/4 Maaş: 18 bin 750 lira

Müdürler:

15. Yıl Kadro 4/1 Maaş: 16 bin 300 lira

25. Yıl Kadro 1/4 Maaş: 19 bin 400 lira

-Merkezde çalışanlar:

Uzman Yardımcısı:

1.Yıl Kadro 9/2 Maaş: 19 bin 100 lira

Uzman:

15. Yıl Kadro 4/1 Maaş: 25 bin 800 lira

25. Yıl Kadro 1/4 Maaş: 27 bin 300 lira

Müdür:

15. Yıl Kadro 4/1 Maaş: 16 bin 300 lira

25. Yıl Kadro 1/4 Maaş: 19 bin lira

Değerli okurlarım,

Millî Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen okurum da şu tabloyu gönderdi:

4 yıllık öğretmen kadrosu 8/2 Maaş: 12 bin 700 lira

8 yıllık öğretmen kadrosu 6/2 Maaş: 12 bin 886 lira

14 yıllık uzman öğretmen kadrosu 3/3 Maaş: 15 bin 378 lira

27 yıllık başöğretmen öğretmen kadrosu 1/4 Maaş: 18 bin 262 lira

29 yıllık öğretmen kadrosu 1/4 Maaş: 14 bin 241 lira

Değerli okurlarım,

Türk İş'in resmî Mart ayı açlık ve yoksulluk rakamlarını anımsatayım:

-Yoksulluk sınırı: 31 bin 240 lira

-Açlık sınırı: 12 bin 469 lira

Devlet memurunu açlık ve yoksulluk sınırı altına yaşama değil sürünmeye mahkûm eden AKP iktidarı, bırakın 5 yıl daha, tek bir gün bile iktidarda kalmamalı…