Dilan ve Engin Polat’ın avukatı çiftin cezaevinde kendi eli aracılığıyla öpüştüğünü açıkladı. Nasıl yani demeyin. Şöyle olmuş

Sosyal medyada yaptığı aşırılık içeren paylaşımları ile dikkat çeken Dilan ve Engin Polat çifti geçtiğimiz günlerde tutuklanmış ve cezaevine yerleştirilmişlerdi.

Çiftin avukatı Hüseyin Kaya, katıldığı bir programda Dilan ve Engin Polat’ın cezaevindeki hayatını açıkladı.

AVUKATIN ELİ ARACILIĞIYLA ÖPÜŞÜYORLAR

Dilan Polat’ın elini öptüğünü söyleyen avukat Kaya, “Sonra birden cin gibi ne dedi biliyor musun? ‘Elini silmeden Engin’e gideceksin, Engin de öpsün’ dedi.” diyerek avukatın eliyle nasıl öpüşüldüğünü açıkladı.

Kaya, Dilan Polat’ın öptüğü elini Engin Polat’ın da öptüğünü söylerken “Benim bu mübarek elim iki kişinin aşkına objelik yaptı.” ifadelerini kullandı.

ENGİN POLAT SAKALLARINI VE SAÇINI KESMİŞ

Avukat Kaya, cezaevindeki Engin Polat'ın saç ve sakallarını kestiğini belirtti. Ayrıca namaza başladığını dile getirerek “Engin sakalları kesti, saçları kesti, namaza başladı. Benim verdiğim kitapları okuyor. Gogol’un Palto'sunu okuyor.” açıklamalarında bulundu.

‘DİLAN BİRKAÇ SUREYİ BİLİYOR’

"Dilan Polat da namaza başladı mı? Ona da tavsiyede bulundunuz mu?” sorusu üzerine Kaya şu ifadeleri kullandı:

“Dilan Polat, “İnşirah” Suresi’ni Arapçasından okuyor. Ezbere biliyor. Birkaç sureyi biliyor. Ben vermedim o söyleyince şaşırdım”