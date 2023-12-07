Fatih Portakal'dan Dilan Polat ve Engin Polat için olay sözler

Kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında konuşan Fatih Portakal, Engin Polat'ın namaza başlamasını eleştirdi.

Ökkeş Bölükbaşı KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Portakal'dan Dilan Polat ve Engin Polat için olay sözler

Vergi kaçırma, kara para aklama iddialarıyla başlayan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Engin Polat'ın namaza başladığını, Dilan Polat'ın da İnşirah Suresi'ni Arapçası'ndan okuduğunu ifade etmişti.

Avukat Kaya'nın bu açıklamalarına Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal canlı yayında tepki gösterdi.

"PROPAGANDA YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

"Hala daha dini kullanıyorlar. Engin Bey veya Engin Bey'in avukatı olan şahıs, o da oradan bir propaganda yapmaya çalışıyor. Biz de aptal olmadığımızı göstermek için hala böyle dini mesajlar veriyorlar." diyen Fatih Portakal açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"SEN VERGİ KAÇIR, KARA PARA AKLA, ORGANİZE ÖRGÜT SUÇLAMASIYLA HAKİM KARŞISINA ÇIK, TUTUKLAN SONRA NAMAZ KIL"

"Namaza başlıyormuş onu Allah kabul etsin de kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Sen vergiyi kaçır iddia yönde, kara parayı akla, efendime söyleyeyim organize örgüt suçlamasıyla hakim karşısına çık, tutuklan, uyuşturucu madde imalatı yap, ondan sonra ben namaza başladım, Allah'ım beni affet... Hadi ya Allah Allah. Avukat da çıkıyor oradan bak bunu oku bilmem ne diye o da propaganda yapıyor. Bu haberleri ekrana getiriyorum; bu insanlar bizi kandırmasın diye. Yani kandırmaya meraklılar, inanmayın bunlara çok fazla. Ama Allah kabul etsin yine. Tabii ben bilemem, niyet okuyamam o konuda."

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