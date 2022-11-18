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Bakan Çavuşoğlu patlamanın olduğu noktada konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi’nde terör saldırısının gerçekleştiği noktada açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, terör örgütlerini nerede olursa olsun temizlemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bugün şu noktaya gelinceye kadar çok sayıda turist gördük. Uruguay’dan Malezya’ya kadar, Latin Amerika’dan Uzak Doğu Asya’ya kadar, her yerde turistler var. Türkiye’nin turizmi etkilendi demek istiyorlar. Aslında bir taraftan da Türkiye’ye gitmeyin demek istiyorlar. O anlamda da hedeflerine ulaşamamışlardır" dedi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 16:26
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde terör saldırısının gerçekleştiği noktada konuştu

Bakan Çavuşoğlu patlamanın olduğu noktada konuştu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi’nde saldırının gerçekleştiği noktaya gitti. Çavuşoğlu, burada esnafı da ziyaret etti. Patlamanın olduğu noktaya karanfil de bırakan Çavuşoğlu, "Bali’ye hareket ederken terör saldırısıyla ilgili bilgiyi hep beraber almıştık. Kısa süre içinde yetkililerimiz, güvenlik güçlerimiz, saldırıyı gerçekleştiren, bombayı koyan ve arkasında olan kişilerle ilgili gerekli çalışmayı hızlıca yaparak bu terör saldırısını gerçekleştiren kişi ve diğerlerini gözaltına aldılar. Yurt içi yurt dışı bağlantılarla ilgili çalışmalar da titizlikle yürütüyoruz. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak gerekli desteği veriyoruz. Bir taraftan bu terör saldırısını gerçekleştirenlerle ilgili süreç devam ederken diğer taraftan terörle mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye 40 yıldır farklı terör örgütlerinden çok çekti ama güçlenerek yoluna devam etti" ifadelerini kullandı.

"HER YERDE TURİSTLER VAR"

Bakan Çavuşoğlu, "Halkımızın, özellikle Beyoğlu’ndaki esnafımızın dirayeti bizim en büyük gücümüzdür. Bugün buraya gelerek esnafımızla olan dayanışmamızı da özellikle göstermek istedik ama kısa süre içinde arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle, belediye başkanımızın aldığı tedbirlerle de hayat normale döndü. Esnafımız hemen ertesi gün işinin başına geldi. Bali’den takip ettik. Burayı bayraklarla donattılar. Bugün şu noktaya gelinceye kadar çok sayıda turist gördük. Uruguay’dan Malezya’ya kadar, Latin Amerika’dan Uzak Doğu Asya’ya kadar, Avrupa’nın farklı ülkelerinden körfez ülkelerine kadar, Filistin’den Lübnan’a kadar İran’a kadar, her yerde turistler var. Sonuçta bu terör saldırısının farklı sebepleri var, hedefleri var ama hiçbiri hedefe ulaşamayacaklarını gördüler" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TEMİZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, "Biz tam tersine, terör örgütlerini Türkiye’den ve komşu bölgelerden nerede olursa olsun temizlemeye inşallah devam edeceğiz" dedi.

Amerikan gazetesinin saldırıyla ilgili manşete ilişkin de Çavuşoğlu, “Özellikle Amerika’da bir gazetenin böyle bir manşet attığını gördük. Terörle mücadelede bunların iki yüzlülüğünü çifte standardını her vesileyle vurguluyoruz. Bu terör saldırısını kim gerçekleştirdi, gerçi içeride de var, PKK, YPG, PYD diyemeyenler bizde de var. Yurt dışında da maalesef bunları tekrar görüyoruz. Çifte standardın ve ikiyüzlülüğün örneklerini sergilemeye devam ediyorlar" diye konuştu.

"ÖRNEKLER TURİSTLERİN KORKMADAN GELDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Çavuşoğlu, "Türkiye’nin turizmi etkilendi demek istiyorlar. Aslında bir taraftan da Türkiye’ye gitmeyin demek istiyorlar. Biraz önce verdiğim örnekler yurt dışından gelen turistlerin de özellikle buraya hiç korkmadan geldiğini gösteriyor. O anlamda da hedeflerine ulaşamamışlardır. Her zaman insan hakları böyle hak ve hukuktan bahseden basın yayın organlarının da bu saldırıyı sadece turizm açısından bakması da ibretliktir. Onlar ne derse desinler, onlar o terör örgütlerini desteklemeye devam etsinler, silah vermeye, eğitim vermeye devam etsinler" dedi.

"OPERASYONLARIMIZ BİTMEZ"

Çavuşoğlu, "Biz onların tepelerine binmeye devam edeceğiz, teröristleri temizlemeye devam edeceğiz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Türk Baharı başlamıştır. Bundan geri adım atmak yoktur, tam tersine hedeflere ulaşmak için daha da ileri gideceğiz, daha çok çalışacağız. Daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir millet olacağız inşallah. Operasyonlarımız bitmez. Teröristleri Suriye’de olsun, Irak’ta olsun avlamaya devam ediyoruz. Özel operasyonlarımızla da gerek istihbaratımızın gerekse jandarmamızın emniyetimizin, askerimizin PKK’ya YPG’ye yönelik operasyonları devam ediyor. Aynı şekilde DAEŞ’e karşı operasyonlarımız devam ediyor. İçeride ve dışarıda FETÖ’ye karşı mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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