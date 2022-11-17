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Zafer Arapkirli: Türkleri almayan taksiler bu kadını almışlar

Gazeteci Zefer Arapkirli İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı taşıyan Ahlam Albashır'ın taksiye binip kaçması ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 12:57
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Gazeteci Zafer Arapkirli açıkladı: Türkleri almayan taksiler bu kadını almışlar

Zafer Arapkirli: Türkleri almayan taksiler bu kadını almışlar
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında bombayı taşıtayan Ahlam Albashır'ın Saldırının ardından kaçmak için `müşteri` gibi bir taksiye bindiği tespit edilmişti. Taksicinin ifadelerinin de ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ı, Küçükçekmece Kanarya mahallesindeki bir evde yakalayarak gözaltına almıştı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan gazeteci Zefer Arapkirli, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"TAKSİCİ BUNU ALMIŞ...

İstanbullu hanımlar.
"Lanet olası taksiler kimseyi almıyor artık. Müşteri seçiyorlar" diye şikayeti bırakın artık. Bakın bu kadını almışlar. Üstelik çantasında bomba ile.

Ben demiyorum. Polis raporunda var.
Elini kaldırmış, durmuşlar."

NE OLMUŞTU?

Geçen pazar İstanbul İstiklal Caddesi’nde Ahlam Albashır isimli teröristin bıraktığı bomba nedeniyle 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Bombayı taşıyan Terörist taksiye binerek gittiği evinde yakalandı. Ahlam Albashır’ın polis sorgusu sürüyor. Terör eylemiyle bağlantılı olan ve Suriye’nin Azez kentinde yakalanan Hüsam A.’nın da işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
 

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