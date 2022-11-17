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Son Dakika... İstiklal Caddesi bombacısı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir, çıkarıldığı savcılıkça 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 21:57
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Son Dakika... İstiklal Caddesi bombacısı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son Dakika... İstiklal Caddesi bombacısı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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İstanbul’daki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını düzenleyen Ahlam Albashir ve olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

TÜM ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Ahlam Albashir ve diğer şüphelilerin ifadeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevlendirilen 29 savcı tarafından eş zamanlı olarak alındı. Şüpheli Albashir’in savcılık sorgusuna iki başsavcıvekili de katıldı. 49 şüphelinin savcılık sorguları 5 saate yakın sürdü.

 Şüphelilerden 17’si, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kasten öldürmeye yardım’ gibi suçlardan tutuklanmaları, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılıktan serbest bırakılan şüphelilerden 29’unun ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

GÖZALTI SÜRECİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, ilk etapta Ahlam Albashir dahil 51 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ederken 2 kişinin olayla ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiş ve emniyetten serbest bırakılmıştı. 49’a inen toplam şüpheli sayısı, Suriye’nin Azez yerleşkesinde yakalanan Hüsam kod adlı şüpheliyle birlikte tekrar 50’ye yükselmişti.

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Hamit Seki
17.11.2022 22:15
Bu teröristlere destek veren ve yönlendiren üst aklı da cezalandırmalı ki bu acılar bitsin.  
 
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