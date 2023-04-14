Dokuz ay önce boşanan Hilal Kaplan, yeniden evlendi. Yeni eşinin eski eşinden olay yaratan açıklamalar. ‘FETÖ dosyalarında adı geçiyor’ iddiası

Geçtiğimiz temmuz ayında akademisyen Süheyb Öğüt ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan’ın, Emre Efser müstear ismi ile Milat gazetesinde yazan Tevfik Emre Sarı ile evlendği ortaya çıktı.

MAHKEME DOSYASINDAKİ SOYADI DEĞİŞİKLİĞİYLE ORTAYA ÇIKTI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; geçen hafta Çekmeköy'deki villasında aile arasında gerçekleşen törenle Tevfik Emre Sarı ile hayatını birleştiren Hilal Kaplan'ın evliliği mahkeme dosyasındaki soyadı değişikliğinden ortaya çıktı.

Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde eski eşi Süheyb Öğüt ile birlikte müşteki olarak bir davaya katılan Hilal Kaplan'ın soyadının Sarı olarak değiştiği görüldü.

FETÖ İDDİASI

Tevfik Emre Sarı'nın FETÖ dosyalarında adının geçtiği, bu yüzden hem sosyal medya hesapların da hem de Milat gazetesindeki yazılarında Emre Efser ismini kullandığı ileri sürüldü.

Sabah yazarı Hilal Kaplan 3 Mayıs 2020'de "Aile için tehlike çanları çalıyor" başlıklı yazısında boşanmaya karşı uyarılarda bulunmuş ve boşanmanın yaygınlaşarak sıradanlaştığı, evlilik öncesi birlikteliği olmayanların yadsınmaya başlandığı yönünde ifadeler kullanmıştı.

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Hilal Kaplan ile evlenen Tevfik Emre Sarı’nın 2022 Eylül ayında boşandığı eski eşi Asuman Karaca, Emre Sarı ve Hilal Kaplan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Karaca, yaptığı paylaşımlarda Emre Sarı ile olan evliliği sırasında, Sarı’nın Hilal Kaplan ile sürekli olarak konuştuğunu, kendisinin Sarı’yı uyardığını buna rağmen eşinin kendisine Hilal Kaplan’ı “Abla” olarak gördüğünü söylediğini ifade etti.

Karaca, "Sabahtan akşama kadar Twitter’da Whatsapp’ta konuşurken uyarıyordum. O benim ablam diyordu, Hilal Abla. Abladan karı mı oldu şimdi?" dedi.

"HİLAL KAPLAN EVLİYKEN, DEFALARCA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ"

2015 yılında Tevfik Emre Sarı ile tanıştığını ve sonunda aldatıldığını söyleyen Asuman Karaca süreci şöyle anlattı:

"Yıllarımı verdim ona bir de evlat. Sonunda aldatıldım. İşler büyümesin diye çocuğumuz var diye anlaşmalı boşandık. Mücahit Birinci de sözleşmemizi hazırladı. Mahkemeyi araya adam sokup öne çektiler. Ben de bu ne acele diye düşünüyordum. Hilal Kaplan sevdası imiş demek.

Ben de beni aldattığı görüntülü konuştuğu Antalyalı Beyza zannetmiştim. Yanılmışım, ses kayıtları elimde. Hepsinin üstünü kapattım evladım için ama değmezmiş. Evli iken defalarca Hilal Kaplan ile yüz yüze görüştü.

Hilal Kaplan da bu süreçte evliydi. Villasına gidip geliyordu demek ki altyapı hazırlığı yapılmış. Hilal Kaplan boşandığında bizim de aramız bozulmaya başlamıştı. Hilal abla diyordu koskocaman kadın diyordu, ben de inanıyordum. Kadınlar ne hissederse haklı demek ki."

"AVUKAT DA MÜCAHİT BİRİNCİ OLUR"

Söz konusu gelişmelerin ardından Asuman Karaca, kendisine Twitter üzerinden mesaj gönderen Hilal Kaplan’ın iletisini paylaşarak "Elinizden geleni ardınıza koymayınız Hilal Hanım yani Hilal Abla. Ben abla diye bilirken ne dümenler dönmüş. İşiniz gücünüz hukuki tehditler. Avukat da Mücahit Birinci olur" ve "Şaka mı yapıyorsunuz? 6 ayda aşk mı doğdu aranızda? Kiminle evlendiğini biliyor muşunu? Siz nasıl bir teşkilatsınız" dedi.

Hilal Kaplan’ın Karaca’ya gönderdiği mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

"İki çocuk annesi Müslüman bir kadına iftira atıyorsunuz. Bunu yapmaya hakkınız yok. Ne yaşadınız bilmiyorum ama hukuken de hakkımı arayacağım. Sizi Allah’a havale ediyorum. Çok yazık…"