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  • Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi

Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi

Sokak röportajında yaşlı bir adamla lise öğrencisi bir gencin diyaloğu sosyal medyada gündem oldu...

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 17:20
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Sokak röportajında vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi

Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
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Ekonomik krizdeki Türkiye’de alım gücü düşen vatandaşın gündemi değişmiyor.

Sokak röportajlarında da sık sık tartışmaların gündeminde de ekonomik kriz yer alıyor.

Sosyal medya düşen görüntülerde yaşlı bir adamla lise öğrencisi bir gencin diyaloğu gündem oldu...

"CEP TELEFONUNA İHTİYACINIZ MI VAR..."

“Bitmiş gençlik bitmiş…” diyen adama “Gençlik bitmiş mi. Asıl sizin beyniniz bitmiş.” "Cep telefonu alma ihtiyacın mı var" sözlerine de “İhtiyaç tabi. Deprem diyordun az önce. İnsanlar online eğitime bunlarla girmek zorunda.” diyen gencin sözleri büyük destek topladı.

İşte o diyalog ve görüntüler:

“- Bitmiş gençlik bitmiş…

Gençlik bitmiş mi. Asıl sizin beyniniz bitmiş.

Lise okuyorum. Üniversite okuyacak paramız yok bizim. Ailemin parası yok

Annem bana bu telefonu 3 bin TL borç ile aldı.

- Alma ihtiyacın mı var.

İhtiyaç tabi. Deprem diyordun az önce. İnsanlar online eğitime bunlarla girmek zorunda.

- Sizin beyininiz yıkanıyor.

 Lan sizin yüzünüzden ülke bu halde…”

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