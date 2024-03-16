Dolmabahçe'de ­şok skor. Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Selahattin Ekrekli
Dolmabahçe'de ­şok skor. Beşiktaş taraftarı çıldırdı
Beşiktaş; Antalyaspor karşısında şok bir skorla geriye düştü, taraftar isyan etti.

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş ilk yarıda hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi.

Henüz dakikalar 5'i gösterdiğinde Bünyamin'e engel olamayan Siyah-Beyazlılar 38. dakikada 2 farklı geriye düştü.

VAR uyarısıyla pozisyonu kenara gelip izleyen hakem Burak Pakkan, Fernandes'in ceza sahası içinde Bahadır'ı formasından çekmesi sonrası penaltı kararı verdi.

Topun başına geçen Adam Buksa topu filelere gönderdi ve Antalyaspor'u 2-0 öne geçirdi.

Bu gol sonrası Beşiktaş taraftarı adeta isyan etti.

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