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Donald Trump Facebook'a geri dönmek istiyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook hesabını geri yüklemesi için Meta'ya bir dilekçe verdi. Trump, “platforma acilen geri dönmesinin sağlanması” konusunda görüşmek için bir toplantı yapılmasını istediğini açıkladı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:55
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Donald Trump’ın Facebook hesabı geri açılacak mı?

Donald Trump Facebook'a geri dönmek istiyor
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Facebook, 2020'de Trump'ı platformdan yasaklamıştı. 6 Ocak Kongre Binası saldırısının ardından hesabı yasaklanan Trump'ın sosyal medya hesabı ilk etapta askıya alma süresi 24 saat olarak belirlendi. Şirket yasağı bir günden kısa bir süre içerisinde süresiz hale getirdi.

Haziran 2021'de, Gözetim Kurulu'nun tavsiyesinin ardından Meta, iki yıl sonra askıya alma işlemini yeniden gözden geçireceğini ve Trump'ın hesabını geri alıp almayacağını belirlemek için “kamu güvenliği riskini değerlendireceğini” belirtti.

TRUMP'IN HESABI GERİ VERİLECEK Mİ

Meta, NBC News ile yaptığı görüşmede, belirlenen sürece uygun olarak önümüzdeki haftalarda bir karar açıklayacağını söyledi. 2021'de Meta, Trump'ın yasağının uzun sürmeyeceğinin sinyalini zaten vermişti. Meta'nın küresel ilişkilerden sorumlu başkanı Nick Clegg, “Askıya alma zamanı geldiğinde kaldırıldığında, Bay Trump'ın hesabı geri verilecek. Ama politikalarımızı ihlal etmesi halinde, hesaplarının kalıcı olarak kaldırılmasına kadar varan yeni, artırılmış cezalara tabi olacak” açıklamalarında bulunmuştu.

Dilekçe, muhtemelen Trump'ın 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Facebook hesabının kontrolünü yeniden ele geçirme isteğini ortaya koyuyor. Trump'ın 34 milyondan fazla Facebook takipçisi bulunuyor ve platform, 2016 seçim kampanyası için kritik öneme sahipti.

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