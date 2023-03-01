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  • Dört ilin milletvekili sayısı değişiyor. İYİ Parti'nin YSK temsilcisi açıkladı

Dört ilin milletvekili sayısı değişiyor. İYİ Parti'nin YSK temsilcisi açıkladı

Kocaeli ve Sakarya’yı Meclis’te temsil eden milletvekili sayısı birer artarken, Bayburt ve Tunceli'nin vekil sayısı birer düştü. Depremden bölgesindeyse değişiklik olmadığı bildirildi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 20:21
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Dört ilin milletvekili sayısı değişiyor

Dört ilin milletvekili sayısı değişiyor. İYİ Parti'nin YSK temsilcisi açıkladı
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İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Öztürk, kentlerin çıkaracağı milletvekili sayısına dair yaptığı hesaplamayı açıkladı.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki seçimlerde Kocaeli ve Sakarya illerinin milletvekili sayılarının birer kişi artacağını belirtti. Öztürk’ün hesaplamasına göre, Bayburt ve Tunceli'nin milletvekili sayıları ise birer azalacak.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Öztürk, depremden etkilenen illerin milletvekili sayılarında değişiklik olmayacağını kaydetti.

Öztürk’ün hesaplamasına göre, illere göre milletvekili sayıları şöyle:

  • Adana: 15
  • Adıyaman: 5
  • Afyonkarahisar: 6
  • Ağrı: 4
  • Amasya: 3
  • Ankara: 36
  • Antalya: 17
  • Artvin:2
  • Aydın:8
  • Balıkesir: 9
  • Bilecik: 2
  • Bingöl:3
  • Bitlis: 3
  • Bolu: 3
  • Burdur: 3
  • Bursa: 20
  • Çanakkale: 4
  • Çankırı: 2
  • Çorum: 4
  • Denizli: 7
  • Diyarbakır: 12
  • Edirne: 4
  • Elazığ: 5
  • Erzincan:2
  • Erzurum: 6
  • Eskişehir: 6
  • Antep:14
  • Giresun:4
  • Gümüşhane: 2
  • Hakkari: 3
  • Hatay: 11
  • Isparta: 4
  • Mersin: 13
  • İstanbul: 98
  • İzmir: 28
  • Kars: 3
  • Kastamonu:3
  • Kayseri: 10
  • Kırklareli:3
  • Kırşehir:2
  • Kocaeli:14
  • Konya:15
  • Kütahya: 5
  • Malatya: 6
  • Manisa: 10
  • Maraş: 8
  • Mardin: 6
  • Muğla: 7
  • Muş: 3
  • Nevşehir: 3
  • Niğde: 3
  • Ordu: 6
  • Rize: 3
  • Sakarya: 8
  • Samsun: 9
  • Siirt: 3
  • Sinop: 2
  • Sivas: 5
  • Tekirdağ: 8
  • Tokat: 5
  • Trabzon: 6
  • Tunceli: 1
  • Urfa: 14
  • Uşak: 3
  • Van: 8
  • Yozgat: 4
  • Zonguldak: 5
  • Aksaray: 4
  • Bayburt: 1
  • Karaman: 3
  • Kırıkkale: 3
  • Batman: 5
  • Şırnak: 4
  • Bartın: 2
  • Ardahan: 2
  • Iğdır: 2
  • Yalova: 3
  • Karabük: 3
  • Kilis: 2
  • Osmaniye: 4
  • Düzce: 3
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