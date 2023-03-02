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  • Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı

Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı

Yeni açılan Sözcü TV canlı yayına katılan gazeteci Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim planını “Benim Ankara’da izlendiğim izlenim bu hava ağır basıyor” diyerek açıkladı..

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 22:00
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Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı. Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı

Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan son grup toplantısında seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasını planlandığını söylemişti.

Muhalefet partileri de seçimlerin kesinlikle ertelenemeyeceğini açıklamıştı.

YILMAZ ÖZDİL ERDOĞAN’IN SEÇİM PLANINI AÇIKLADI

Yeni açılan Sözcü TV canlı yayına katılan gazeteci Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim planını açıkladı.

BELEDİYE SEÇİMLERİ İLE BİRLEŞEBİLİR

Erdoğan’ın sıklıkla anket yaptırdığını ve seçilemeyeceğini görürse seçimleri erteleyip Belediye Seçimleri ile birleştirebileceğini söyledi.

Yılmaz Özdil şöyle konuştu:

50 DEFA ANKET YAPTIRIYORDUR

“Ben eğer Erdoğan’ı tanıyorsam günde 50 defa anket yaptırıyordur.

Bu anketten çıkamayacağını görürse “Ben istedim ama YSK izin vermedi” diyip bu seçimleri Belediye Seçimleri ile birleştirebilir. Benim Ankara’da izlendiğim izlenim bu hava ağır basıyor”

İşte o anlar:

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