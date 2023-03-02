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Kulislerden yeni bilgi sızdı. Erdoğan Meclis’i 10 Mart’ta feshedecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıklaması sonrası kulislerden yeni bilgi sızdı. Buna göre Erdoğan Meclis’i 10 Mart’ta feshedecek. Erdoğan’ın Meclis’i feshetmesi sonrası YSK’nın seçim sürecini başlatması bekleniyor.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 13:03
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Erdoğan Meclis’i 10 Mart’ta feshedecek

Kulislerden yeni bilgi sızdı. Erdoğan Meclis’i 10 Mart’ta feshedecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında bir kez daha seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Bunun ardından da seçimlere 72 gün kala sandıkların nasıl oluşturulacağı konuşuluyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun haberine göre, iktidarın "Her seçmenin seçmen kütüğünün bulunduğu il için ve o ilde kurulan sandıklarda oy kullanması" yönündeki tavrı netliğini koruyor. Daha önce “deprem illeri için ayrı bir sandık kurulması” formülü gündeme gelmişti. Ancak AKP, bu durumun anayasaya aykırılık oluşturabileceğini söyleyip itiraz etmişti.

YSK, seçim sürecini Erdoğan’ın TBMM’yi feshetmesi sonrası başlatacak. Erdoğan’ın “10 Mart’ta TBMM’yi feshedeceği” belirtiliyor. Bu durumda YSK de süreci 10 Mart’tan sonra başlatacak.

Siyasi partilerin aday listelerini YSK’ye tesliminin ise 10 Nisan’da yapacağı ifade ediliyor. 10 Mart’tan itibaren siyasi partilerde “aday listeleri” için süreç de başlamış olacak. Sonraki adım ise illere kurulacak sandıklar. YSK, MERNİS üzerindeki seçmenlerin kayıtlı adresi üzerinden seçmen listelerini belirleyecek ve bu listeler muhtarlıklara asılacak.

 

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